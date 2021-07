Die Corona-Zeit war auch für den Haager Tierpark eine schwierige Zeit. Monatelang musste der Besuchermagnet seine Tore geschlossen halten, Einnahmen gab es keine. Die Tiere mussten aber trotzdem gefüttert und versorgt werden. Über Menschen, die den Tierpark unterstützen, freut man sich daher ganz besonders.

Eine Form, den Tierpark zu unterstützen, ist die Übernahme einer Tierpatronanz durch Privatpersonen oder Firmen. Eine Firma, die mit der Firmentierpatenschaft der Tierart Alpaka ihre besondere Wertschätzung gegenüber dem Tierpark ausdrucken möchte, ist die Firma Erdbeeren Lehner.

„Tiere sind das Wichtigste in unserem Menschenleben, denn ohne sie würde es kein Leben auf unserem wunderschönen blauen Planeten geben“ Erika Just

Häufig sind es aber Privatpersonen – darunter auch durchaus einige Prominente. Nun hat sich mit Malerin Erika Just auch eine Haager Künstlerin in die Liste der Tierpaten eingetragen. „Tiere sind das Wichtigste in unserem Menschenleben, denn ohne sie würde es kein Leben auf unserem wunderschönen blauen Planeten geben“, erklärt die gebürtige Leobnerin ihre Beziehung zu Tieren und der Natur.

Durch die berufliche Tätigkeit ihres Ehegatten lebte Just auf fast allen Kontinenten dieser Erde und zeigte in zahlreichen Ausstellungen von Mexiko über die USA, bis Singapur, Südafrika und Europa ihre ausdrucksstarken Bilder. Nach dem Tod ihres Mannes übersiedelte sie auf Wunsch ihres Sohnes Michael auf den „Harald Hof“ nach Schudutz. Ihre Liebe zu den Tieren hat Just nun bewogen, eine Tiernamensgebung und Patenschaft zu übernehmen. Da sie viel in der großen weiten Welt erlebte, entschied sie sich für eine südamerikanische Tierart: das Lama.

Namensgebungsfeier mit Friedrich Schiller

Vor einem Jahr hatte der Tierpark vom Zirkus Kaiser einen Lama-Hengst im Alter von einem Jahr erhalten. Dieser lebt derzeit gemeinsam mit einer Lama-Stute, dem Zwergesel „Enrico“ und einer Tarpan-Stute in einer Art Wohngemeinschaft. Der Zwergesel und das Tarpan werden von ihren Artgenossen nämlich nicht akzeptiert, weshalb eine Absonderung notwendig wurde.

Diesem Lama-Hengst verpasste Erika Just nun den klingenden Namen „Leonidas“, was „der Löwengleiche“ bedeutet. Zur Ehre ihres Patentieres trug die Namensgeberin die extra für die Namensgebungsfeier abgewandelte Ballade „Der Handschuh“ von Friedrich Schiller vor. Dabei ersetzte Just den Löwen durch das Lama, was die anwesenden Gäste schwer begeisterte. Die Malerin hat ihr Patentier natürlich auch künstlerisch verewigt. Dieses Bild ist nun für alle Besucher auf der Namensgebungstafel, die am Tiergehege angebracht ist, zu bewundern.