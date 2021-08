Schon zum zweiten Mal hat die Gemeinde der Außenwohngruppe St. Peter in der Au die Saisonkarten für das Freibad kostenlos zur Verfügung gestellt. In der Einrichtung von „Rettet das Kind NÖ“ werden zurzeit neun Kinder im Alter von 7 bis 17 Jahren betreut.

In ihrem Namen bedankt sich das Team der Wohngruppe sehr herzlich bei Bürgermeister Johannes Heuras und der Gemeinde St. Peter in der Au für die Unterstützung. „Die Organisation ‚Rettet das Kind‘ leistet einen immens wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Als kinder- und familienfreundliche Gemeinde wollen wir dabei unterstützen und Dinge wie eben den Besuch unseres Familienbades mit einer Jahreskarte ermöglichen“, betonte Bürgermeister Heuras. Die Außenwohngruppe St. Peter in der Au wurde bereits 1987 gegründet. Seit 2008 ist sie in dem modernen Haus untergebracht, das „Rettet das Kind NÖ“ gebaut hat.