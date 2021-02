Am Montag durften auch die Tierparks in ganz Österreich wieder öffnen. Dass laut Verordnung am gesamten Areal und somit auch im Freien FFP2-Maskenpflicht herrscht, sorgte bei vielen aber für Unmut und heftiges Kopfschütteln. So auch im Tierpark Haag.

Michlmayr: „Ein Novum in dieser Pandemie“

„Im Freien eine FFP2-Maske tragen zu müssen, ohne große Menschenansammlungen um sich zu haben, ist ein Novum in dieser Pandemie. Ich verstehe es noch bei den Skigebieten, wenn man beim Lift anstehen muss, aber wenn ich mich im Tierpark auf den großzügig angelegten Geh- und Rastplätzen bewege, dann ist das sehr schwer zu verstehen“, stößt die Verordnung bei Tierpark-Geschäftsführer Lukas Michlmayr auf großes Unverständnis.

Der Haager Tierpark hat eine Fläche von 33 Hektar und keine Innenanlagen oder Tropenhäuser wie andere Zoos. Über drei Hektar des gesamten Areals entfallen auf Fußwege, Rastplätze, Spielplätze und begehbare Freiflächen.

„Schlussendlich ist es jetzt so. Die Verordnung ist da und wir werden uns natürlich daran halten. Aber Verordnungen kann man auch ändern“, lädt Michlmayr Gesundheitsminister Rudolf Anschober zu einem Besuch im Haager Tierpark ein.

„Ich möchte mit ihm bei einem Coffee to go unseren großzügig angelegten Tierpark besichtigen. Als Oberösterreicher fährt er fast täglich bei der A1-Abfahrt Haag vorbei. Innerhalb eines kleinen Rundganges von einer Stunde könnte ich Minister Anschober in der Praxis zeigen, dass die Verordnung der FFP2-Maskenpflicht im Freien – nett ausgedrückt – nicht notwendig ist.“

Negative Reaktionen der Tierpark-Stammgäste

Auch bei vielen Familien war die Vorfreude auf die Öffnung des Tierparks groß, zumal in letzter Zeit viele Jungtiere das Licht der Welt erblickten, denen man einen Besuch abstatten wollte. Die Nachricht von der FFP2-Maskenpflicht, die am Freitag bekannt wurde, schreckte viele aber wieder davon ab.

Bereits am Samstag häuften sich die Stellungnahmen auf der Facebook-Seite des Tierparks, in denen Stammgäste die Verordnung als „Schwachsinn“, „grenzenlose Dummheit“, „einfach krank“ oder „blöder geht´s nimmer“ bezeichneten und klarstellten, dass sie den Tierpark bei Maskenpflicht nicht besuchen werden.

Diejenigen, die sich nicht von einem Besuch abhalten lassen, haben zusätzlich zur Maskenpflicht am gesamten Areal – also auch auf den Spielplätzen – einen Abstand von zwei Metern einzuhalten. Führungen dürfen nicht stattfinden, auch Leiterwägen dürfen nicht verliehen werden. Die Gastronomie bietet Snacks und Getränke zum Abholen an, deren Verzehr im Umkreis von 50 Metern nicht erlaubt ist.

Eine gute Nachricht gibt es für Tierpark-Fans aber schon: Besitzer von Jahreskarten, die diese zwischen 3. November 2019 und 31. Dezember 2020 gekauft haben, erhalten bei der Verlängerung als Ersatz für die Monate, in denen der Tierpark zu war, eine 20-prozentige Ermäßigung.