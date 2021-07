In Haag waren die Einsatzkräfte der FF Stadt Haag und Pinnersdorf bereits am Samstag wegen zahlreicher Unwetterschäden im Stadtgebiet im Einsatz. Umgestürzte und entwurzelte Bäume wurden entfernt, Keller standen unter Wasser und mussten ausgepumpt werden und abgedeckte Dächer wurden wieder abgedichtet.

In Ernsthofen wurde die Feuerwehr am Sonntag zu einem Felssturz alarmiert. Oberhalb der Bahnstrecke im Bereich der Loderleite hatte sich ein Felsbrocken gelöst, der zwischen den Gleisen und der Straße beim Geländer zu liegen kam. Die L6248 sowie die Steyrer Bahn mussten zwischen Ernsthofen und Dorf an der Enns (Gemeinde Haidershofen) gesperrt werden.