Nachdem der Westen des Bezirks Amstetten in der Vorwoche noch vom Hochwasser verschont geblieben war, war nun am vergangenen Samstag vor allem diese Region von schweren Unwettern betroffen. Die Feuerwehren wurden gegen 21 Uhr nach einem Gewitter sowie Starkregen und Hagel zu zahlreichen Einsätzen alarmiert. Besonders betroffen war die Gemeinde Haidershofen, wo sogar eine Hochzeitsgesellschaft evakuiert werden musste.

„Es war das schwerste Unwetter seit vielen Jahren im Bereich von Vestenthal und Haidershofen“, erklärt Bürgermeister Manfred Schimpl. Die Folge waren Überschwemmungen, Vermurungen und mehrere schwerst beschädigte Güterwege. Im Ortsteil Mosing wurde der Einlauf des Rückhaltebeckens verlegt, wodurch es zu Überflutungen der angrenzenden Liegenschaften kam.

Neben vielen Privathäusern drang das Wasser auch in die Keller der Volksschulen in Haidershofen und Vestenthal ein. Völlig unter Wasser standen das Schloss Vestenthal und der Veranstaltungssaal im Meierhof, in dem noch eine Hochzeit gefeiert wurde. An den Außenwänden des Meierhofes hatte sich der Schlamm bis auf Fensterhöhe angesammelt. Die 150 Hochzeitsgäste konnten sich aber selbst aus dem Gebäude befreien und wurden danach von der Feuerwehr Vestenthal versorgt.

Neun Alarmierungen binnen einer Stunde gab es in der Nachbargemeinde Behamberg. Die Feuerwehren Wachtberg und Behamberg hatten neben zahlreichen Auspumparbeiten in überfluteten Kellern auch eine Fahrzeugbergung in der Unterführung Ramingdorf abzuarbeiten.

Ein Pkw-Lenker war mit seinem Fahrzeug in die bereits überflutete Unterführung eingefahren und konnte aufgrund des hohen Wasserstandes nicht mehr weiterfahren. Die Unterführung wurde daher von der Feuerwehr ausgepumpt und das Auto anschließend von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt. Überflutet wurde auch die Unterführung Sportplatzstraße. Verletzte gab es bei all den Einsätzen zum Glück keine.

Voll erfasst hatte die Gewitterfront auch das Gemeindegebiet von Ernsthofen, wo mehr als ein Dutzend Alarmierungen zu Auspumparbeiten verzeichnet wurden. Außerdem gab es zwei Alarmierungen bezüglich Brandverdacht nach Blitzeinschlägen.