Bankomat in St. Pantaleon-Erla schließt am 6. Juni

Der im Jahr 2018 mit der Firma Payment Services Austria (PSA) beschlossene Vertrag lief ursprünglich über drei Jahre. Die Gemeinde St. Pantaleon-Erla musste 38 Cent pro fehlender Behebung bezahlen. Voriges Jahr fielen rund 5.000 Euro an Kosten für die Gemeinde an. Mit Mitte 2023 treten geänderte Bedingungen in Kraft. Die Gemeinde müsste somit doppelt so viel - nämlich 76 Cent pro fehlender Buchung - bezahlen. Das ergibt hochgerechnet rund 10.000 Euro an Kosten für die Gemeinde pro Jahr. Aus diesem Grund wurde der Vertrag mit der Firma PSA in der Gemeinderatssitzung Ende März gekündigt.

Neuer Bankomat beim zukünftigen Nahversorger

Behebungen sind noch bis 6. Juni möglich. Beim neuen Ärztehaus, in dem auch ein Nahversorger untergeberacht werden soll, ist ein neuer Bankomat geplant. „Es wird sicher einen Aufschrei geben, gerade in der älteren Generation. Man kann aber heutzutage schon viel mit der Karte bezahlen. Die Menschen verstehen sicher, dass der Bankomat einfach nicht rentabel war und daher geschlossen werden muss”, erklärt Gemeinderat und Obmann des Finanzausschusses Friedrich Auinger (ÖVP).

