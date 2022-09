Upcycling in St. Valentin Nachhaltige Taschen aus dem Modeatelier Unikat

Lesezeit: 2 Min MO Marlene Ortner

Aus alt mach neu. Aus alten Transparenten hat das Modeatelier Unikat neue Taschen erzeugt, die die klingenden Namen „Vroni“ und „Kurt“ bekommen haben. Foto: Stadtmarketing

D as Stadtmarketing in St. Valentin hat gemeinsam mit dem Modeatelier Unikat eine Verwendung für alte Transparente gefunden. Michaela Wurz vom Modeatelier fertigt daraus nämlich Taschen an.