Reiselust wieder gestiegen

Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen, vielleicht ist auch gerade deswegen die Sehnsucht nach neuen Zielen immer wieder groß! Eine Reise mit dem Bus ist jedenfalls nach wie vor sehr gefragt, gilt sie doch als unkompliziert und sicher gleichermaßen. „Mai und Juni sowie September und Oktober sind die beliebtesten Reisezeiten hierfür“, berichtet Geschäftsführer Daniel Kattner vom gleichnamigen Reisebüro in Haag, wobei die Buchungen nun schon wieder eher langfristig getätigt werden. „Die Nachfrage ist vielleicht auch deswegen gestiegen, weil einige Busunternehmen Corona-bedingt nicht mehr existent sind“, ergänzt der junge Firmenchef. Das Budget für einen Urlaub scheint jedenfalls vorhanden zu sein, ist doch gerade auch Familien eine gemeinsame Reise sehr wichtig. „Bei den Busreisen sind Ziele im Großraum der oberitalienischen Seen überaus beliebt, aber auch die Flüge nach Griechenland, Spanien oder in die Türkei boomen“, weiß Reiseberaterin Christina Riedl zu berichten, „wenngleich Geschehnisse wie (Natur-)Katastrophen dann schon kurzfristig eine Rolle spielen können und die Kunden mitunter auch verunsichern und abwartend reagieren lassen.“ Grundsätzlich aber werden die meisten Angebote unter Nutzung des Frühbucherbonus sehr gut angenommen. Sind Fernreisen derzeit eher nur mäßig gefragt, so wird die Mittelstrecke stark beansprucht, sehr beliebt sind auch wieder die Kreuzfahrten. Bevorzugt werden zumeist die Ferienzeiten im Sommer, aber auch in den Herbstferien werden Ziele wie Zypern noch gerne angeflogen, um spät im Jahr noch Sonne und Meer genießen zu können.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.