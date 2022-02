Ein Zeichen der Liebe an die ganze Welt aus St. Valentin

Eine Postkarte zum Valentinstag zu verschicken, klingt anfangs etwas banal. Trotzdem ist die Aktion, die Citymanagerin Doris Haider heuer erstmals in Angriff genommen hat, etwas ganz Besonderes. Denn in St. Valentin verschickt man nicht einfach nur eine stinknormale Postkarte, sondern man sendet eine eigens gestaltete Karte mit den Wünschen für Frieden, Freude, Gesundheit und Liebe an alle Botschaften und Honorarkonsulate der Welt.

„Wir haben in fast jedem Land eine zufällige Adresse herausgesucht. Diese Adressen reichen von einem Pralinenhersteller in Belgien über das Bob-Marley-Museum in Jamaika bis hin zum Limbe Wildlife Center in Kamerun“, schildert Haider. Die Adressaten der Karten, die unter dem Motto „Liebe und Frieden“ stehen, werden in englischer Sprache aufgefordert, ein Foto von sich mit der Karte an die Stadt zurückzuschicken.

„Wir sind gespannt, ob aus den verschiedensten Winkeln der Erde auch Fotos mit unseren Karten retour kommen“, hofft Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, dass die Aktion in vielen Ländern Anklang finden wird. Sämtliche Bilder werden im März in den sozialen Medien der Stadt veröffentlicht. Dabei könnte eine stattliche Fotogalerie zusammenkommen, denn insgesamt wurden 450 Karten rund um den Globus verschickt.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden