Ehrenring für Pater Jacobus in Wolfsbach

Die Pfarrkirche war beim Sonntagsgottesdienst bis zum allerletzten Platz gefüllt wie selten zuvor, um dem scheidenden Pfarrer, Pater Jacobus Tisch, nochmals alle Ehre zu erweisen und Dank zu sagen. 18 Jahre lang hat Pater Jacobus segensreich in der Pfarre gewirkt, seit 2007 als Pfarrer. 2011 stand die große Kircheninnenrenovierung mit Neuordnung des Altarraumes an, die besonders gut gelungen ist und aus dem Erlös von Pfarrflohmärkten mitfinanziert wurde.

Im Vorfeld des großen Jubiläumsjahres 2023 wurde heuer noch die Außenrenovierung durchgeführt, zudem hat der Stiftshistoriker auch ein Buch anlässlich der bevorstehenden Feier zum 1.200-Jahr-Jubiläum über die Geschichte von Wolfsbach von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart verfasst. Das Buchwerk wird im kommenden Jahr erscheinen.

Pfarrgemeinderatsobmann-Stellvertreter Josef Tanzer würdigte des Pfarrers große Verdienste in der Seelsorge und darüber hinaus und konnte seitens der Pfarre zum Dank eine Vitus-Statue überreichen. Seinen Worten schloss sich Bürgermeister Josef Unterberger an, indem er die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Pfarre und Gemeinde hervorhob, die sich beispielhaft auch in der Unterstützung der Errichtung des Vitus-Brunnens zum nächstjährigen Jubiläum manifestiert.

„Pater Jacobus zeigte stets ein unverwechselbares Profil: Gottvertrauen, Selbstbewusstsein und eine theologisch fundierte Pastoral- und Seelsorgearbeit zeichnen ihn aus. Er war aber nicht nur großer Baumeister, sondern lässt wohl auch einen Teil seines Herzens in Wolfsbach zurück“, betonte der Bürgermeister in seinen Dankesworten und konnte Pater Jacobus den Ehrenring der Gemeinde mit einer Gravur der Pfarrkirche überreichen. Der scheidende Pfarrer war berührt von der hohen Wertschätzung durch Gemeinde und Pfarre und bedankte sich in bewegten Worten für die herzliche Aufnahme und unkomplizierte Zusammenarbeit in vielen Belangen. „Wolfsbach wird stets ein ganz wesentlicher Zeitabschnitt in meinem Leben bleiben, den guten Kontakt hierher werde ich auch weiterhin pflegen!“, führte der beliebte Seelsorger aus.

Ein „Donkschen“ zum Abschied

Eine Singgruppe der Landjugend schloss mit einem Danklied den Gottesdienst ab, auf den die Agape am Marktplatz mit vielen persönlichen Verabschiedungen folgte. Darunter waren die örtlichen Bäuerinnen mit Teresa Brunmayr an der Spitze, die Trachtenmusikkapelle, die am Marktplatz aufspielte, die Union mit Obmann Georg Gruber und den acht Sektionen, die Feuerwehr Wolfsbach mit Kommandant Florian Kammerhuber oder auch die drei Wolfsbacher Jagdgesellschaften, bei denen der Pfarrer regelmäßig als Treiber bei den Herbstjagden mit dabei war. Folglich wurde ihm ein Bschoad-Binkerl, das an einem Stecken zum Durchtreiben angebracht war, überreicht. Auch die Singgruppe der Landjugend mit Anna Fuchsberger, die zum Seer-Lied „Donkschen“ das Keyboard spielte, stieß mit ihm an.

