Seitenstettner Wirtin Ott: „Wir wollen die Gäste nicht vergrämen“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Die Gastrowelt ist derzeit gleich dreifach durch erhöhte Kosten belastet“, stellt die Wirtesprecherin des Bezirkes Amstetten, Melitta Ott, fest: „Neben den hohen Energiepreisen sind es zudem die teureren regionalen Produkte, auf die wir freilich auch zukünftig großen Wert legen wollen, aber selbst im Großhandel sind die Preise deutlich angehoben worden.“

Die Seitenstettner Wirtin möchte aber andererseits ihren Mitarbeitern auch weiterhin gute Löhne zahlen können, was immer schwieriger wird und kaum mehr zu stemmen ist. Die Mitarbeiter seien motiviert, kriegen sie doch alltäglich in ihrem tollen Job bei entsprechender Leistung Lob ausgesprochen. „Die Preise für Bier, Mehl, Zucker und vieles andere mehr werden deutlich höher. Wir Wirte sind natürlich alle stets um beste Qualität bemüht, doch wir können die Preissteigerungen einfach nicht eins zu eins weitergeben. Wir wollen die Gäste nicht vergrämen, die ja ohnehin genauso unter den Teuerungen stöhnen und es sich dann vielleicht nicht mehr leisten können, zu uns ins Gasthaus zu kommen“, befürchtet die Mostviertlerwirtin, die zudem eine gewisse Bereinigung auch am ‚Wirtshausmarkt‘ kommen sieht.

Energie kostet das Dreifache und das kann man leider nicht einarbeiten.“ gerhard spitzer Gasthof Stöckler, Ennsdorf

„Manche behelfen sich schon jetzt mit zusätzlichen Schließtagen, auch wird derzeit kaum in die Verbesserung der gastronomischen Infrastruktur investiert, wofür entsprechende Förderungen zur Erhaltung der wertvollen alten Substanz dringend vonnöten wären, doch die Zeiten sind einfach zu ungewiss!“, betont die Wirtesprecherin.

Vor allem am Abend bleiben die Gäste aus

Ott sieht in der Senkung der Lohnnebenkosten und in angemessenen Unterstützungen bei den Energiekosten einen dringend notwendigen Lösungsansatz, nachdem ja hauptsächlich mit Strom gekocht wird. Früher oder später werde sich das Angebot auf der Speisekarte wohl verteuern. „Die Wirtshäuser haben gerade im ländlichen Gebiet eine so wichtige gesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen, dort werden Herz und Gefühl angesprochen, und die Menschen wollen gerade nach Corona einfach wieder wie früher unbeschwert lachen und ihren Spaß haben. Die Auftragslage ist folglich an sich auch sehr gut, und gerade deswegen dürfen wir auch den Mut nicht verlieren, um diese schwierige Situation letztendlich doch einigermaßen gut meistern zu können“, sieht die Gastronomin doch positiv in die Zukunft.

Öffnungszeiten werden angepasst

Im Gasthaus „Zum schwarzen Rössl“ in Strengberg hat man bereits auf die schwierige Situation reagiert und die Preise in der Speisekarte etwas angepasst. Auch bei den Öffnungszeiten gibt es spontane Änderungen. „Mittlerweile sperren wir öfters früher zu, weil keine Leute mehr im Lokal sind“, erklärt Andreas Pambalk-Blumauer. Er bemerkt auch, dass sich die Leute überlegen, ob sie überhaupt noch ins Gasthaus gehen. „Das Fortgehen am Abend ist nahezu komplett ausgestorben. Früher hatten wir teilweise fünf Stammtische auf einmal, jetzt maximal einen.“ Dennoch hat man noch relativ wenig Probleme. „Weil wir flexibel sind. Wir können aufgrund unserer Räumlichkeiten von kleinen Taufen bis hin zu größeren Events alles durchführen. Zudem haben wir immer noch viele Stammkunden und vermieten auch Zimmer, was heuer sehr gut läuft“, erklärt Pambalk-Blumauer.

„Bleibt nur zu hoffen, dass die Gäste auch zukünftig kommen, denn der Wirtshausbesuch gehört ja schließlich nicht zum Lebensnotwendigen!“

Wirtin Susanne Zatl

Die Wolfsbacher Wirtin Susanne Zatl stöhnt unter der Teuerung: „Der Kaffeepreis musste schon angehoben werden, Bier wurde im Einkauf verteuert, ist aber im Supermarkt noch immer zu Aktionspreisen erhältlich, was für uns Wirte nicht vorteilhaft ist. Es hat uns in den letzten Jahren schon vieles getroffen: Ausweisung der Allergene, Rauchverbot, Registrierkasse, Pandemie, Personalmangel, und jetzt die eklatante Teuerung – alles zu Lasten der Wirte!“ Längerfristig werde sich die Teuerung auf die Getränke- und Speisekarte auswirken, sagt Zatl. „Bleibt nur zu hoffen, dass die Gäste auch zukünftig kommen, denn der Wirtshausbesuch gehört ja schließlich nicht zum Lebensnotwendigen! Derzeit überwiegt noch das Bedürfnis nach dem geselligen Zusammensein!“

„Uns geht es nicht gut“

Gerhard Spitzer vom Gasthof Stöckler in Ennsdorf setzt die aktuelle Situation ziemlich zu. „Uns geht es nicht gut“, stellt er klar. Obwohl man derzeit noch gut aufgestellt sei und auch nicht über Personalmangel klagen könne, merke man, „wie alles ins Minus geht. Energie kostet das Dreifache und das kann man leider nicht einarbeiten.“ Außerdem würden die Gäste am Abend zumeist komplett ausbleiben. „Früher haben wir um 24 Uhr zugesperrt, jetzt um 22 Uhr. Wenn das so weitergeht, müssen wir unser Lokal irgendwann schließen“, beklagt Spitzer.

Um die steigenden Kosten abzufedern, wird das Bier im September teurer. „Außerdem sparen wir an jeder Ecke, wie zum Beispiel immer das Licht abdrehen, wenn es nicht benötigt wird. Mit dem Personal können wir nicht mehr weiter herunterfahren, um auch Personalkosten zu sparen. Da sind wir jetzt schon an der Grenze“, betont Spitzer.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.