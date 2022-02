Musikverein Ertl: Wechsel an der Spitze

Am 5. und 6. Februar wählte der Musikverein Ertl mittels Briefwahl einen neuen Vorstand. In der Vorwoche erfolgte die Auszählung und nun steht das Ergebnis fest: Der gesamte Vorstand wurde einstimmig gewählt. So auch der neue Obmann Harald Großbichler, der das Amt von Gertrude Rosenfellner übernimmt und nun der achte Obmann des 1974 gegründeten Vereins ist.

Rosenfellner führte die Geschicke des Vereins in den letzten neun Jahren und legte dabei großen Wert auf die vom Musikverein finanziell unterstützte Weiterbildung der aktiven Musiker in der Musikschule. Es fanden Workshops mit professionellen Musikern und Kapellmeistern statt. Rosenfellner baute 2015 in Kooperation mit der Carl Zeller Musikschule und der Volksschule auch eine Bläserklasse auf. „Nachwuchs war immer problematisch. Seit den Bläserklassen ist er gesichert“, erklärt sie. Mit 54 aktiven Musikern und fünf Marketenderinnen hat der Musikverein zur Zeit seinen höchsten Mitgliederstand. 40 Jungmusiker stehen derzeit in Ausbildung, sind aber noch nicht im Verein.

