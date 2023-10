Behamberger Weinfest feierte Comeback

Die vielen Vorbereitungsarbeiten wurden von der Behamberger Bevölkerung belohnt und zahlreiche Gäste kamen. Schon der Familienwandertag, der diesmal ins Ramingtal führte, wurde von Hunderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, darunter besonders vielen Kindern, bestens angenommen. Jedes Kind erhielt eine Belohnung. Stefan Lueger konnte sich mit seiner Tochter Lisa über einen bunten Gemüsekorb vom Biohof Zeitlhofer als Hauptpreis des Wandergewinnspiels freuen.

Im Ziel angekommen, konnten sich die Wanderer im Kultursaal mit einer schmackhaften Jause aus regionalen Produkten stärken. Ab 16 Uhr stürmten zahlreiche Besucherinnen und Besucher den toll dekorierten Kultursaal, um in der Atmosphäre eines Weinheurigen auserlesene Weine zu genießen. Auch Schnäpse von hiesigen Erzeugern wurden erstmals in einer neu eingerichteten Schnapsbar, die von jungen Burschen betreut wurde, angeboten.

Auch Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger, eine Gruppe um Bürgermeister Karl Mayer aus Wolfern sowie Vizebürgermeisterin Monika Fürst waren unter den Gästen zu finden.

Eine Besonderheit des Weinfestes-reloaded war das „Original Behamberg Weinfesttrio“, das erstmals eine gelungene musikalische Untermalung bot. Roman Prüller, Michaela Holzer und Reinhard Marehard sorgten mit bekannten Liedern für gute Stimmung.

Zu nächtlicher Stunde wurden die Sieger des Schätzspiels prämiert. Josef Wagner konnte als glücklicher Gewinner den Hauptpreis mit nach Hause nehmen. Geschätzt wurde die Gesamtzahl der PV-Flächen, die von der Gemeinde Behamberg dieses Jahr auf den gemeindeeigenen Dächern montiert wurde. 513,45 m² waren es, die nun allen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern zugutekommen.

Rund 50 Helferinnen und Helfer waren bei diesem Fest im Einsatz, um wieder das Weinfest in Behamberg zu feiern. Alle waren erfreut und positiv bestärkt, weil ihr Einsatz so belohnt wurde. Weit nach Mitternacht verabschiedeten sich die letzten Gäste in der freudigen Erwartung auf ein nächstes Weinfest im kommenden Jahr.