Weinfest in Behamberg kehrt zurück

Die Volkspartei „dahaom in Behamberg“ lädt am Samstag, 30. September, zum Weinfest ein. Im Kultursaal können köstliche Tröpferl aus dem Weinviertel, der Wachau, dem Burgenland bis zur Südsteiermark genossen werden. Eine regionale Jause ergänzt die Gaumenfreuden. Auch für gesellige Unterhaltung ist gesorgt. So wird das „Original Behamberger Weinfesttrio“ , bestehend aus Roman Prüller, Michaela Holzer und Reinhard Marehard, bekannte Lieder zum Mitsingen anstimmen.

Das Fest startet ab 16 Uhr. Zuvor ab 14 Uhr wird wieder die traditionelle Familienwanderung angeboten. Sie führt diesmal ausgehend vom Kultursaal auf den neu markierten Wanderwegen ins Ramingtal. Eine Labstelle beim Schaumberger lädt zur Rast.

Ziel ist natürlich der Kultursaal, wo das Weinfest mit Jause und Unterhaltung wartet. Auch Wanderpässe werden ausgegeben, durch die um 18 Uhr tolle Preise gewonnen werden können. Jedes Kind erhält eine Belohnung. Bürgermeister Karl Josef Stegh und sein Team freuen sich auf gesellige und gemütliche Stunden mit zahlreichen Gästen.