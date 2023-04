Vier Events am Wachtberg an einem Tag

Am Sonntag, 30. April, gehen am Wachtberg gleich vier Veranstaltungen an einem Tag über die Bühne. Gestartet wird um 10 Uhr mit der Eröffnung des Gastgartens beim Wirt am Wachtberg. Um etwa 11 Uhr wird vom Maibaum Erhaltungs-Verein (MEV) der Maibaum aufgestellt und der Musikverein beginnt anschließend unter der Leitung von Obmann Martin Riesenhubermit dem Frühschoppen.

Höhepunkt des Tages ist der Dorflauf, der um 10.30 Uhr mit dem Hauptlauf beginnt und von der Gemeinde organisiert wird. Bürgermeister Karl Stegh, Bernhard Lueger als Leiter des Beirates für Sport in der Gemeinde und Josef Grillnberger als Initiator zeichnen für die Veranstaltung verantwortlich. Neben dem Hauptlauf über 5,7 Kilometer stehen noch sieben Bewerbe für Kinder und Jugendliche mit Laufdistanzen von 200 bis 600 Meter am Programm. Jedes Kind bekommt im Rahmen der Siegerehrung eine Medaille. Wer nicht mitlaufen will, kann sich auch bei einer Hüpfburg bewegen.

