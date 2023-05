Vier Events an einem Tag am Wachtberg

Gleich vier Veranstaltungen standen am vergangenen Sonntag am Wachtberg auf dem Programm. Auch das Wetter spielte mit und sorgte dafür, dass alle Events ganz hervorragend besucht waren. Mit 327 Startern entpuppte sich der Dorflauf sogar als Rekord-Dorflauf.

Gestartet wurde der Veranstaltungsreigen bereits um 10 Uhr mit der Eröffnung des Gastgartens beim Wirt am Wachtberg. Eine Stunde später trat der Maibaum-Erhaltungs-Verein (MEV) in Aktion und stellte den Maibaum auf. Man hatte sich wieder große Mühe für einen schönen Maibaum gemacht und dieser wurde dem alten Brauch entsprechend wieder händisch aufgestellt. Bei einem Frühschoppen wurden die Gäste bei guter Stimmung mit dem Musikverein Wachtberg unter der Leitung von Florian Bürstmayr unterhalten. Der für diese Veranstaltung übergroß vorbereitete Gastgarten wurde von den vielen Gästen glücklich angenommen und auch zum Teil etwas länger benützt. Für Verpflegung war vom Wirt am Wachtberg bestens gesorgt.

Höhepunkt des Tages war aber der von der Gemeinde organisierte Dorflauf, der so viele Starter wie noch nie anlockte. Der erste Lauf wurde um 10.30 Uhr gestartet. Den Hauptlauf entschieden Julia Ecker und Alex Vessely für sich. Vessely kürte sich auch zum Ortsmeister. Bei den Damen ging der Ortsmeistertitel an Nina Ruttenstorfer. Die Mannschaftswertung sicherten sich die GMF Runners mit Hubert Peyrl, Werner Mühlberger, Andreas Stelzhammer und Roman Burgsteiner vor dem Team Putzbiker und der NÖMS Haidershofen. Mit am Start war natürlich auch Bürgermeister Karl Josef Stegh.

Groß waren die Starterfelder auch bei den Kindern, wo jeder Nachwuchsläufer und jede Nachwuchsläuferin im Rahmen der Siegerehrung eine Medaille und die jeweils besten drei Teilnehmer auch eine Urkunde erhielten.

