Partygäste ließen es im Kulturhaus zum letzten Mal krachen

Im Gebäude des Kulturhauses waren ursprünglich eine Weberei und eine Viehversteigerungshalle untergebracht. 1946 kaufte die ÖVP St. Valentin das Gebäude. Von 1947 bis 1949 fand der erste von mehreren Um- und Zubauten statt. 1976 wurde der ÖVP-nahe Kulturförderungsverein gegründet, der das Kulturhaus betreibt. Über die Jahrzehnte fanden hier mehr als 2.500 Veranstaltungen wie Konzerte, Bälle, Kabarettabende oder Weihnachtsfeiern statt. Highlights waren die Konzerte mit Andie Gabauer und Monika Ballwein oder von Sabine Steiner, der Sängerin der Global Kryner. Die Stadtkapelle St. Valentin veranstaltete hier ihre “häng ober”-Party. Die Landjugend nutzte das Kulturhaus für ihre Mostkosten.

Legendäre Beachpartys

„Auch Bälle wie der Bauernbundball, der Sängerball, der Fetzenball am Faschingsdienstag, der „nette Leute night”-Ball des SC St. Valentin und die legendären Beachpartys fanden hier statt. Ich habe mit meiner Band Sundown selbst um die 80 Mal hier gespielt”, erzählt Gemeinderat Karl Tröbinger, der seit acht Jahren Obmann des Kulturförderungsvereins ist. In den 1980er-Jahren wurde im Erdgeschoß eine Gewerbeausstellung veranstaltet. Der Seniorenbund hielt hier seine Weihnachtsfeiern ab und traf sich jeden zweiten Dienstag im Monat im Klubhaus. Mittlerweile finden die Treffen im neuen Veranstaltungszentrum Valentinum statt. Das Kulturhaus wurde auch privat für Hochzeiten oder Geburtstagspartys genutzt.

Sanierung wäre notwendig

Die Abrissparty ist offiziell die letzte Veranstaltung im Kulturhaus. Bis Juni finden noch einige Geburtstagspartys statt. Dann wird das Gebäude geschlossen und die Versicherung auf ein Minimum herabgesetzt. Ein Hauptgrund für die baldige Schließung ist das Valentinum. „Es macht keinen Sinn, ein zweites Veranstaltungszentrum als Konkurrenz nebenbei zu betreiben. Das Kulturhaus ist auch schon sehr baufällig und man müsste Geld für die Sanierung in die Hand nehmen. Im ganzen Gebäude gibt es nur drei WC-Anlagen, was nicht mehr zeitgemäß ist”, erklärt Tröbinger. Hinzu kommt, dass es oft Beschwerden von Anrainern gab, was aber auch bei Veranstaltungen im neuen Valentinum schon vorgekommen ist.

Alte Dame geht in den Ruhestand

„Ich bin schon etwas schwermütig. Die ,alte Dame’ geht nun sozusagen in den Ruhestand. Es gab ein gewisses Grundklientel, das immer hierhergekommen ist. Viele haben hier zum ersten Mal geschmust. Der Kundenstock für Jugendveranstaltungen muss sich im neuen Haus erst entwickeln”, meint Tröbinger. Der Kulturförderungsverein wird weitergeführt. Die zwei Kindergartengruppen im Nebengebäude, das der Gemeinde gehört, bleiben bestehen, bis eine Alternative gefunden ist.

