Die alte Website der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter/Au hat nach zehn Jahren und unzähligen Berichten von Einsätzen, Übungen und Festen ausgedient. Seit Kurzem präsentiert sich die Wehr mit einem neuen Internet-Auftritt, der von Bernhard Bräu (Sachbearbeiter für EDV), unterstützt von Sachbearbeiterin Theresa Schneckenreither und Ehrenverwalter Franz Lehner, in rund 100 ehrenamtlichen Stunden designt und aufgebaut wurde.

„Unsere alte Homepage war einfach nicht mehr am Stand der Technik und ist in Design, Unterbau und in der technischen Umsetzung schon in die Jahre gekommen“, war Bräu voller Tatendrang. Ein besonders großer Wert wurde bei der Erstellung der neuen Website – neben aktuellen Informationen zu den Einsätzen und Tätigkeiten der Feuerwehr sowie über Mitglieder und Fuhrpark – auf den Bereich Geschichte der Wehr gelegt, die ja im Vorjahr ihr 150. Jubiläum beging.

„Es ist wichtig, dass auch unsere Chronik gut vermarktet wird“, sagt Feuerwehrkommandant Philipp Deinhofer und dankt seinem Kameraden Bernhard Bräu für dessen großartigen Einsatz. „Bisher war unsere Chronik nur in Papierform vorhanden. Zahlreiche Kameraden haben in den letzten Jahrzehnten viel Wissen einfließen lassen und es ist sehr schön, dass nun jeder in den Genuss dieser alten Erinnerungen kommen kann.“

Mitgliederwerbung per Video

Auch die Mitgliederwerbung kommt auf der modernen Plattform nicht zu kurz. So wird mit einem tollen Werbevideo gleich auf der Startseite dazu animiert, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten. Zudem gibt es einen eigenen Bereich für die Feuerwehrjugend sowie „Frauen bei der Feuerwehr“, die sich bei der FF St. Peter/Au in besonderem Maß engagieren. „Es gibt nie genug helfende Hände, bei uns sind Kinder, Jugendliche, Männer und Frauen herzlich willkommen“, betont der Kommandant.

Ein Novum und damit verbunden eine ungemeine Vereinfachung in der Benachrichtigung der Mitglieder ist der neue Online-Kalender. „Sobald der Administrator einen Termin erstellt oder ändert, wird dieser automatisch in den privaten Online-Kalendern der Mitglieder aktualisiert. Dadurch ist es nicht mehr nötig, jeden einzelnen bei einer Änderung zu kontaktieren“, erklärt Bernhard Bräu.

Termine, die nichts mit Einsätzen oder Übungen zu tun hatten, gab es bei der FF St. Peter/Au in den letzten Monaten zuhauf. „Unser neues HLF3 soll im August angeliefert werden, da gab es im Vorfeld natürlich einiges zu tun“, erklärt Kommandant Deinhofer. Begonnen hat es mit Besichtigungen bei rund zehn verschiedenen Freiwilligen Feuerwehren, wobei versucht wurde, das Beste aus diesen einzelnen Fahrzeugen für das neue HLF3 herauszufiltern.

Zwei große Aktenordner hat Fahrmeister Gerhard Ludwig bereits angelegt und jeden Schritt im Aufbau des neuen Einsatzfahrzeuges aufbereitet und somit die Entscheidungen wesentlich erleichtert. Und auch die Planungen für das neue Zeughaus laufen auf Hochtouren. „Wir sind überall gut im Zeitplan und hoffen, dass auch die Finanzierungsgespräche für unser Feuerwehrhaus ein gutes Ende finden“, ist der Kommandant guter Dinge.