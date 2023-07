Drei Urgesteine der NÖMS Haidershofen gehen in Pension

Zahlreichen Jugendlichen haben Sonja List, Michael Kogler und Gerlinde Novak ihr Wissen vermittelt. „Es ist schön zu sehen, wenn man die drei Persönlichkeiten kennt, wie sie sich für die Schule eingesetzt haben. Egal ob Mathematik, Deutsch oder Werken – ihr habt viel Herzblut in die Jugendlichen gesteckt und habt damit die Gemeinden Haidershofen und Behamberg nachhaltig geprägt. Dafür möchten wir uns bedanken“, gratulierte Bürgermeister und Schulgemeindeobmann Michael Strasser zur Pension und ergänzte abschließend: „Neben der Pädagogik und dem Vermitteln von Wissen ward ihr aber immer auch mit tröstenden Worten zur Stelle und habt mit viel Geduld stets manchem Verzweifelnden helfend zur Seite gestanden. Als Urgesteine an der NÖMS Haidershofen seid ihr unter anderem Schöpfer und Begleiter vieler Meilensteine an der Schule gewesen. Auch dafür möchten wir im Namen der gesamten Schulgemeinschaft Danke sagen.“