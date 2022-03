Haag - Ein Ort, um über Kultur „drüberzufallen“

Das Kulturleben in der Stadt wird bereichert. Derzeit werkt der junge Verein „Ent“ in den Räumlichkeiten des ehemaligen Kleidergeschäfts Königshofer (Bahnhofstraße 6) an einer Kulturwerkstatt. Hier sollen künftig Ausstellungen, kleine Konzerte und Theateraufführungen sowie Workshops stattfinden. Der Fokus gilt dabei den großen Schaufenstern mit insgesamt 25 Laufmetern, die sich rund um das Gebäude befinden. „Das Ganze soll eine Kulturwerkstatt zum Austausch sein. Wir wollen, dass es hier die Möglichkeit gibt, über Kultur ‚drüberzufallen‘. Dass man beim Vorgehen etwas sieht, das man sonst nicht sieht, und das dann dazu einlädt, sich damit auseinanderzusetzen“, bringt es Verena Mayrhofer vom Verein „Ent“ auf den Punkt.

Kulturwerkstatt folgt auf Kleidergeschäft und Frisör

Damit erhält ein Gebäude mit Geschichte wieder Leben. So befand sich hier früher ein Stall, später ein Kleidergeschäft und ein Frisör. Die Umbauarbeiten laufen bereits seit Jänner. Entstehen sollen drei Atelierplätze, darunter ein Musikraum. Präsentiert wird hier künftig zeitgenössische Kunst. „Es geht nicht um die große Kultur, sondern um einen Offspace“, verrät Mayrhofer. Die Eröffnung ist für 24. Juni geplant. An diesem Tag steht eine Gemeinschaftsausstellung auf dem Programm, auch ein Konzert ist angedacht.

Der Verein „Ent“ besteht derzeit übrigens aus 50 Mitgliedern. „‚Ent’ – ist das Präfix von ‚entwickeln’, ‚entschleunigen’, ‚entwirren’ und so weiter. Um all das soll es gehen, das passt je nach Bedarf ja sehr oft“, klärt Verena Mayrhofer über die Hintergründe zum Vereinsnamen auf. Sie freue sich, dass in Haag mit der neuen „Homebase“ Kultur wieder einen Platz bekommt, sichtbar zu werden.

Weitere Infos zum Verein gibt es übrigens auf Facebook unter www.facebook.com/verein.ent/ sowie auf Instagram: www.instagram.com/verein_ent/ . Zudem soll in naher Zukunft eine Homepage online gehen.

