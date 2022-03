1.200 Jahre Wolfsbach: Jubiläumsjahr wird vorbereitet

Das große Jubiläumsjahr 2023, in dem 1.200 Jahre Wolfsbach gefeiert wird, wirft seine Schatten voraus.

So trafen sich am vergangenen Mittwoch alle Vereinsobleute, Feuerwehrkommandanten sowie Vertreter von Pfarre, Schulen und Jagdgesellschaften zu einer Vereinssitzung im Gemeindesaal, wobei Bürgermeister Josef Unterberger im Besonderen auf die Bedeutung der Vereine zur Förderung des Gemeinwesens verwies: „Die Menschen in den Vereinen zeigen viele Talente, sind motiviert und tragen wesentlich zum Erhalt kultureller Traditionen bei. Sie fungieren als Brückenbauer zwischen den Dorfbewohnern und übernehmen wichtige Integrationsfunktion.“

Freilich äußern die Vereine immer wieder auch Bedürfnisse, die die Gemeinde nicht nur mit Förderungen in Höhe von 15.000 Euro jährlich abzudecken versucht, sondern auch mit weiterem Entgegenkommen, zum Beispiel die kostenlose Überlassung der Transparentflächen an den Ortseinfahrten oder die Bühne und Sesseln, die drei Zelte sowie Stehtische und das Kopieren betreffend.

Arbeitskreis Kultur plant und koordiniert

Ein Benützervertrag für die neue Stockschützenhalle, die vor Kurzem mit einer Akustikdecke ausgestattet worden ist, wird gerade ausgearbeitet. Da im gemeinsamen Tun und Feiern vor allem auch Gemeinschaft gefördert wird, wie der Bürgermeister betonte, war auch die Festlegung von Veranstaltungsterminen wichtiges Thema der Besprechung.

Der Arbeitskreis Kultur, unter der Leitung des geschäftsführenden Gemeinderats Alois Schmidbauer, hat in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Unterberger und Vizebürgermeisterin Anneliese Mayer schon ein Rohkonzept für das Jubiläumsjahr 2023 erarbeitet, in das sich die einzelnen Vereine mit ihren Veranstaltungen eingliedern sollen. Das 100-jährige Bestandsjubiläum wird der Männergesangsverein feiern, 20 Jahre Markterhebung, Goldhaubengruppe und Dorfkapelle werden auch in den Fokus gerückt. Zudem sind zwei Publikationen geplant: Pfarrer Pater Jacobus Tisch wird im Zusammenwirken mit Josef Wagner die Ortsgeschichte aufarbeiten, eine Festschrift soll vor allem die Vereinsaktivitäten und Gemeindeentwicklung der letzten 20 Jahre seit der Markterhebung behandeln. Auch die Pfarrkirche wird außen renoviert und der Schulzubau soll fertiggestellt sein.

Die Vereine als Rückgrat der Gemeinde erwachen aber schon heuer aus der leider notwendigen „Corona-Pause“: Mostkost, Altentag, Pfarrcafé und Bezirksmostkost sind noch im März geplant, am 1. und 2. April lädt der Musikverein zum Konzert, der sein traditionelles Musikfest vom 22. bis 24. April anschließt. Die Feuerwehr Wolfsbach feiert ihr 125-jähriges Bestandsjubiläum am 7. Mai, jene aus Meilersdorf darf sich zum 110-jährigen Jubiläum auf eine Fahrzeugsegnung am 19. Juni freuen. Und auch den traditionellen Wolfsbacher Kirtag soll es heuer wieder geben.

