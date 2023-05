Reges Kirtagstreiben in Wolfsbach

Tummelten sich schon am Vormittag viele Besucher aus nah und fern zwischen den Ständen und Marktbuden, die sich durch das gesamte Ortsgebiet zogen, so erfreuten sich viele Kinder bis in den späten Nachmittag hinein an dem Trampolin und den zwei Hüpfburgen. Am Marktplatz und nahe dem Feuerwehrhaus präsentierten zudem mehrere Gewerbebetriebe ihre Produkte und Maschinen, zwischendrin lockten die Vereinsstände zu einem Zwischenhalt.

Wirtschaftsbundobmann Robert Gremel konnte sich über den ausgezeichneten Besuch freuen und den Siegern der Verlosung gratulieren. Ein Tablet IT (3. Preis) konnte Bernhard Haslinger gewinnen, Franz Mitterer durfte sich über ein Balkonkraftwerk im Wert von Euro 1.000 (2. Preis) freuen, glückliche Gewinnerin des Hauptpreises, eines Brandstetter-Reisegutscheines im Wert von Euro 3.000,- war Astrid Aichgruber aus Seitenstetten. Ein Kirtag also, wie er zu seinen besten Zeiten immer war!

Die Sieger der Verlosung beim Wolfsbacher Kirtag mit Bürgermeister Josef Unterberger, Franz Mitterer, Robert Gremel, Gewinnerin Astrid Aichgruber, Richard Brandstetter, Roland Stöger, Hans-Jürgen Haslinger für Sohn Bernhard, Rudolf Gugler und Vizebürgermeisterin Anneliese Mayer (von links). Foto: NÖN, Penz

