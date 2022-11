70 Prozent fahren zu schnell im Ortsgebiet von Windpassing

Weil es in Ennsdorf keinen eigenen Polizeiposten mehr gibt, pflegt Bürgermeister Daniel Lachmayr einen regelmäßigen Austausch mit dem für die Gemeinde zuständigen St. Valentiner Postenkommandanten Christian Hirtenlehner. So stattete er ihm auch am vergangenen Freitag gemeinsam mit Sicherheitsgemeinderat Andreas Ginner einen Besuch ab.

Ein Dauerthema bei diesen Besprechungen sind die nicht eingehaltenen Geschwindigkeitsbeschränkungen im Ennsdorfer Ortsgebiet. „Da gibt es die Bitte an die Polizei, dass sie regelmäßig kontrollieren“, erklärt der Ortschef. Dafür gibt es einen guten Grund. In den letzten Jahren wurde nämlich bei den mobilen Geschwindigkeitsanzeigen stark aufgerüstet und in manchen Straßenzügen auf beiden Seiten das Tempo gemessen. „Wir wollten wissen, wie viele Autos fahren, wie viele davon zu schnell fahren und wie viel sie zu schnell sind“, erklärt Lachmayr den Hintergrund für die vielen Messungen.

Die Daten sind nun ausgewertet und sie sind teilweise besorgniserregend. „Manche Autofahrer sind von allen guten Geistern verlassen. In Windpassing wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 125 Stundenkilometern gemessen, erlaubt sind 40. Auch in der Nähe der Schule wurden in einem 30er-Bereich 90 km/h gemessen“, ist Lachmayr fassungslos. In Summe hat die Datenauswertung ergeben, dass auf vielen Straßen mehr als 50 Prozent der Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs sind, in der 40er-Zone in Windpassing sind es sogar 70 Prozent.

Es sind diese Ergebnisse, die man in Ennsdorf nicht einfach so hinnehmen möchte. Um künftig mehr Verkehrssicherheit im Ortsgebiet zu schaffen, gibt es daher konkrete Überlegungen, ein eigenes, mobiles Radargerät anzuschaffen. Dafür benötigt man aber eine Genehmigung seitens der Bezirkshauptmannschaft und der Verkehrsbehörde des Landes. „Dafür bilden die ausgewerteten Daten unserer Messungen eine gute Grundlage“, erklärt der Bürgermeister.

