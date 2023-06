Lebensretter aus St. Peter/Au als „Ö3ver des Jahres“ ausgezeichnet

Jutta Hornbachner und das Team vom Reiterhof Rosihof haben mit einer unglaublichen und instinktiven Teamleistung das Leben einer jungen Frau, die von einem Auto erfasst und darunter eingeklemmt wurde, gerettet. Das Drama ereignete sich voriges Jahr im November an einem nebeligen Dienstagabend. Direkt neben dem Reiterhof Rosihof steckte ein parkendes Auto auf einer feuchten, abschüssigen Wiese im Matsch fest. Junge Männer versuchten das Auto wegzuschieben. Ein Mädchen, die 16-jährige Helena, befand sich gerade vor dem Pkw. Plötzlich setzte sich das Auto abwärts in Bewegung. Das Mädchen rutschte am feuchten Boden aus, konnte sich nicht mehr in Sicherheit bringen und wurde von dem Fahrzeug erfasst, überrollt, darunter eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Rettung mit Hof-Traktor

Während die jungen Männer unter Schock standen, eilten vier Frauen vom benachbarten Reiterhof zu Hilfe. Die Tierärztin Nina Lendl, die sich zufällig in der Nähe befand, begann das Unfallopfer zu reanimieren noch während es unter dem Auto lag. Möglich war das, weil glücklicherweise der Kopf des Opfers hervorragte. Ihr assistierten die Reitschülerinnen Verena Valentini und Verena Schweighuber, die mit der Leitstelle vom Roten Kreuz in Kontakt standen. Die beiden diensthabenden Frauen Jennifer Mikes und Barbara Sturm vom Notruf 144 unterstützten die Erstretterinnen telefonisch. „Wir wussten, dass das Auto irgendwie von Helena runter muss, also habe ich den Hof-Traktor geholt und das Fahrzeug angehoben, um sie befreien zu können“, schilderte Jutta Hornbachner ihren Geistesblitz nach dem Absetzen des Notrufs.

Kampf ums Überleben beginnt

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich ein Rettungswagen des Roten Kreuzes St. Peter/Au, das Notarzteinsatzfahrzeug aus Steyr, der Bezirkseinsatzleiter Amstetten, die Freiwilligen Feuerwehren St. Peter/Au, Hochstrass, Kürnberg und Ertl sowie die Polizei bereits auf dem Weg zum Einsatzort. „Schon beim Eintreffen erkannten wir den Ernst der Lage. Dank des beherzten Eingreifens der Ersthelferinnen war Helena befreit und wir konnten sofort mit der weiteren Versorgung beginnen“, ließ Bezirkseinsatzleiter Daniel Penzendorfer die ersten Einsatzminuten noch einmal Revue passieren. Kurze Zeit später übernahm Notarzt Johannes Pohlhammer. Knapp eine Stunde kämpfte der Notfallmediziner gemeinsam mit Notfallsanitäter Daniel Lichtenthal sowie den St. Peterer Sanitätern Manuel Hörndler und Elias Hirtenlehner um das Leben von Helena.

Bei der feierlichen Übergabe am Küniglberg war auch das Rote Kreuz St. Peter/Au mit dabei. Foto: RKNOEBuchberger

Mit Hubschrauber ins UKH Linz

Noch vor Ort wurde die 16-Jährige in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Zum Abtransport der Schwerverletzten wurde der Notarzthubschrauber „Christophorus 14“ aus dem steirischen Niederöblarn angefordert, einer von drei Rettungshubschraubern in Österreich, die auch nachts fliegen dürfen. Aufgrund des Nebels konnte dieser allerdings nicht wie geplant direkt am Notfallort, sondern einige Kilometer weiter am Flugplatz in Seitenstetten landen. Nach der Übergabe an das Team der ÖAMTC-Flugrettung wurde Helena ins UKH nach Linz geflogen.

Abschluss im Prater

Wie durch ein Wunder trug Helena keine bleibenden Schäden von dem verheerenden Unfall davon. 197 Tage nach dem tragischen Ereignis kam es im Rahmen der „Ö3-Verkehrsawards“ in Wien zum Wiedersehen aller Beteiligten. Jutta Hornbachner und ihr Ersthelferinnen-Team erhielten die Auszeichnung als „Ö3verinnen des Jahres“. „Ich kann mich bei allen nur bedanken. Ohne euch würde ich heute sicher nicht mehr leben“, bedankte sich Helena bei ihren Lebensrettern. Bei der feierlichen Übergabe am Küniglberg waren auch Helenas Mutter und das Rote Kreuz St. Peter/Au mit dabei. „Gestern war ein sehr schöner Tag. Alle im Studio waren superfreundlich und sehr familiär zu uns. Es sind gute Bekanntschaften entstanden“, sagte Jutta Hornbachner. Nach der Verleihung des Ö3-Verkehrsawards ging es noch in den Prater und auf ein Eis.