Manuel Pfaffeneder ist gelernter Gastronomiefachmann, hat aber in letzter Zeit beruflich umgesattelt, Wirtschaftskurse absolviert und sich eingehend mit dem Thema Bitcoin befasst. Am Tag des Verschwindens saß er mit seiner Familie mittags noch gemeinsam am Tisch. Am Nachmittag besuchte er einen Freund im Nachbarort Wallsee. Zuletzt wurde er bei einem Zigarettenautomaten in Wallsee um etwa 22:00 gesehen. Danach fuhr er mit seinem weißen Seat Arona allein weg und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Auch sein Handy ist ausgeschaltet. Die Polizei und das Landeskriminalamt Niederösterreich suchen nun professionell nach Manuel P. und sind um jeden Hinweis dankbar.

Manuel Pfaffeneder trug am Tag des Verschwindens einen dunklen Pullover, schwarze Jeans und Sneaker. Er ist etwa 180 cm groß und hat blondes Haar. Er ist mit seinem weißen Seat Arona mit schwarzem Dach und dem Kennzeichen AM-665-IE unterwegs. Hinweise werden in jeder Polizeidienststelle in Österreich entgegengenommen.