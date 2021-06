Eigentlich hätte die Badesaison im St. Valentiner Freibad nach Beendigung des Lockdowns im Mai starten sollen. Bereits im Winter wurde deshalb mit der Sanierung der Schwimmbecken begonnen. Die Folie der Becken musste nach rund 20 Jahren getauscht werden und auch einige inzwischen undichte Stellen in den Rohren mussten behoben werden.

Baustelle wurde immer größer

Was grundsätzlich als Routinearbeit in überschaubarem Rahmen begonnen wurde, stellte sich dann doch als langwierig heraus. Die Baustelle verzögert sich, einen Badebetrieb wird es auch im Juni noch nicht geben.

Schuld an der Verzögerung ist die für die Foliensanierung verantwortliche Firma Poolkaiser aus Linz. „Da gab es ein Missverständnis zwischen Arbeitern und Firmenchef. Alle Arbeiter haben mit einem Schlag gekündigt und die Firma hat keine anderen Arbeiter mehr aufgetrieben“, schildert Vizebürgermeister Ferdinand Bogenreiter die Schwierigkeiten.

Gerüchte, dass das Unternehmen zwischenzeitig in Konkurs geschlittert sei, stimmen laut Bogenreiter jedoch nicht. Erschwerend kamen bei der Suche nach Arbeitern noch die Besonderheiten der St. Valentiner Becken hinzu. „Wir haben viele Rundungen und Verschnörkelungen. Dafür braucht man Fachleute und die sind schwer zu finden“, betont Bogenreiter.

Unternehmen aus Leobersdorf springt ein

Letztendlich wurde man bei der Firma GWT in Leobersdorf aber doch noch fündig. Sie hat eine Partie Arbeiter abgezogen und springt nun bei der Baustelle in St. Valentin ein. „Die Firma macht die Pools bis 17. Juni fertig. Dann heißt es noch kontrollieren, abnehmen und Bad füllen. Ich bin guter Dinge, dass wir mit Ferienbeginn aufsperren“, hat Bogenreiter gute Nachrichten. „Aktuell wird wieder gearbeitet und in wenigen Wochen soll dem Wasserspaß und den Sommerfreuden im neu sanierten Becken nichts mehr im Wege stehen“, hofft auch Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, keine weiteren Verzögerungen mehr zu haben.

Dass über Wochen kein Baufortschritt erkennbar war, ließ so manchen Bürger erfinderisch werden. „Der Sommer wird höchstwahrscheinlich schneller eintreffen als die Sanierung des Bades beendet sein wird. Da fragt man sich, wo sich in der heißen Phase des Sommers die Valentiner abkühlen sollen, die Kinder am wichtigen Schwimmunterricht teilnehmen können. Kurzentschlossen erklärte ich mich bereit eine Alternative zur Verfügung zu stellen“, schildert „Die Rote Valentina“ warum sie ein öffentlich zugängiges Planschbecken aufstellte.