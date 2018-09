Ein besonderes Geschäft eröffnet am kommenden Freitag, 21. September, in Vestenthal. Am Gelände von Fair&Sicher wird derzeit ein „Henry Laden“ eingerichtet. Benannt ist der Second-Hand-Shop nach Henry Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes. Die Eröffnungsfeier findet um 19 Uhr die mit anschließendem Nightshopping statt. Geöffnet ist der Henry Laden bereits ab 15 Uhr und am Samstag von 9 bis 15 Uhr. Im Henry Laden findet man Damen-, Herren- und Kinderkleidung. Auch Übergrößen und Umstandskleidung werden geboten. Ebenso findet man dort Spielzeug, Taschen, Geschirr und Bücher.

Unterstützung durch Warenspenden

Rosemarie Nagl, Christine Hammelmüller, Martha Conrad und Maria Hager helfen im Henry Laden mit. | Reinhard Gölzner

Verkauft wird, was gespendet wird und noch in einem guten Zustand ist. Die Sachspenden werden an das Rote Kreuz Haag gespendet. Freiwillige Helfer bereiten die Gegenstände auf. Im Henry Laden erhält Gebrauchtes eine zweite Chance und Kunden können diese Ware dann günstig kaufen.

„In den letzten Wochen wurde viel aufgebaut, vorbereitet und sortiert“, berichtet Projektleiterin Christina Oberleitner. „Nachdem immer mehr Leute vom Henry Laden erfahren haben, wurden auch die Sachspenden immer mehr und auch unser Team ist gewachsen.“

Betrieben wird das Geschäft ausschließlich von freiwilligen Mitarbeitern. „Wer sich vorstellen kann, einmal im Monat im Henry Laden mitzuhelfen und ehrenamtlich unser Team verstärken möchte, ist herzlich willkommen. Ganz egal, ob die jeweiligen Stärken im Verkauf, der Sortierung oder der Dekoration liegen, jeder ist eine große Bereicherung“, schildert Christina Oberleitner.

Der Henry Laden soll eine Unterstützung für einkommensschwache Personen sein, da die Waren zu günstigen Preisen angeboten werden. Einkaufen kann aber jeder, der an gebrauchten Gegenständen inte ressiert ist. So entkommt man auch ein Stückchen weit der Wegwerfgesellschaft.

Erlöse kommen dem Roten Kreuz zugute

Die Erlöse kommen dem Gesundheits- und sozialen Dienst des Roten Kreuzes Haag zugute und ein kleiner Teil davon geht auch in den Katastrophenhilfsfond des Roten Kreuzes.

Christina Oberleitner ist überzeugt, dass der Henry Laden gut ankommen wird. Viele der gebrauchten Gegenstände sind sehr gut erhalten und oft nur wenige Male getragen.

Wer selbst noch Gegenstände oder Kleidungsstücke hat, die im guten Zustand sind und diese nicht wegwerfen möchte, kann sie während der Öffnungszeiten im Henry Laden abgegeben oder auch zum Roten Kreuz Haag bringen.

Geholfenhat aber nicht nur, wer Sachen abgibt, sondern auch, wer im Henry Landen einkauft. Das ist dann jeden Mittwoch und Freitag möglich.