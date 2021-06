„Phasenweise ist es ruhig, aber dann geht es wieder Schlag auf Schlag. Warum es jetzt plötzlich zu mehr Einsätzen kommt, kann man schwer abschätzen. Wir versuchen natürlich immer zu analysieren, aber da war kein Einsatz dabei, der sich zum Beispiel direkt auf die Hitze zurückführen lässt“, erklärt Peter Spanyar, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stadt St. Valentin. Seine Mannschaft stand in den vergangenen Tagen quasi im Dauereinsatz und rückte von Mittwoch (16. Juni) bis Montag (21. Juni) gleich sieben Mal aus.

Nächtlicher Kleinbrand und eingesperrte Mutter

Los ging es schon in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. In der Westbahnstraße stand an der Kreuzung zur Bendikstraße ein Stromverteilerkasten in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr war dieser bereits erloschen. Die Feuerwehr sicherte mit einem EVN-Techniker den Bereich, der stromlos geschalten wurde.

Am Donnerstagnachmittag mussten die Feuerwehrmitglieder erneut ausrücken. Ein Kleinkind dürfte seine Mutter eingesperrt haben. Aufmerksam wurden Anrainer, die Hilfeschreie der Mutter vernahmen und Alarm schlugen. Durch eine offene Balkontüre gelangten zwei Feuerwehrmitglieder ins Gebäude und öffneten die Wohnungstüre. Sie fanden das weinende Kleinkind und hinter einer Tür die um Hilfe rufende Mutter. Nach einer Suche entdeckten die Kameraden in der Tasche des Kindes auch den Schlüssel, mit dem die Mutter befreit werden konnte.

Tags darauf musste die FF Richtung Westautobahn ausrücken. Dort blockierte am Vormittag ein verunfalltes Fahrzeug die Fahrbahn. Ein Kurzeinsatz stand am Abend noch auf dem Programm, als sich ein Brandverdacht schließlich als privates Lagerfeuer entpuppte.

Kohlenmonoxid-Austritt nach Bauarbeiten

„Das war eine größere und nicht alltägliche Herausforderung“, blickt Kommandant Peter Spanyar auf den Samstag zurück. Ein Hausbewohner und dessen Freund verwendeten für das Schneiden einer Kellerabgangstüre eine wassergekühlte Motorkettensäge. Es kam zu einer starken Abgas-Konzentration, sodass einer der beiden eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitt und nach Notarztbehandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Personen das Haus bereits verlassen.

Mit schwerem Atemschutz maß die Feuerwehr die Kohlenmonoxid-Konzentration im Haus. Ergebnis: 250 ppm. Mittels Druckbelüftung wurde das Kohlenmonoxid aus dem Haus entfernt. Da nach etwa eineinhalb Stunden nur mehr der niedrige Wert von 5 ppm erschien, konnten Entwarnung geben werden.

Ein Verkehrsunfall sorgte keine 24 Stunden später, am Sonntag um kurz vor 10 Uhr, für die nächste Alarmierung. Auf der A1 übersah eine Fahrzeuglenkerin beim Überholen das Heck eines Pkw-Transporters und beschädigte das Fahrzeug schwer. Verletzt wurde zum Glück niemand, die Feuerwehr transportierte den Pkw von der Unfallstelle ab.

Und auch am Montag sollte keine Ruhe einkehren. Diesmal rückte die Feuerwehr zu einer Lkw-Abschleppung aus. Die auf dem Lastwagen geladenen Stahlrohre waren verrutscht und steckten in der Sattelzugmaschine. Mittels Kran wurde daher das Wechselladefahrzeug unterhalb der Kabine herausgezogen, bis der Sattelzug von der Unfallstelle geschleppt werden konnte. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt, es kam jedoch zu starker Staubildung.

„Von 16. Bis 21. Juni werden insgesamt ungefähr an die 55 Personen im Einsatz gewesen sein. Alles in allem sind dabei gut 120 Stunden angefallen“, berichtet Kommandant Spanyar rückblickend auf die vergangenen fordernden Tage.