Familienfest in Strengberg war ein voller Erfolg

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am vergangenen Sonntag fand der von der ÖVP organisierte Familienspaziergang samt anschließendem Familienfest statt. Die Wetterpro g nose versprach Dauerregen und bewahrheitete sich zum Glück nicht.

Am Vormittag regnete es zwar noch, aber als die rund 60 Wanderbegeisterten um 13 Uhr vom Gemeindeamt wegmarschierten, war Regenschutz nicht mehr notwendig. Geändert werden musste jedoch die ursprünglich ausgewählte Strecke. „Da wäre es sonst zu gatschig gewesen“, begründete Organisator Lukas Schatzl die Änderung. Zurückzulegen waren aber auch auf der neuen Strecke rund fünf Kilometer bis zur Raststation am Bauernhof von Familie Gschwandtner „Mayr in Holz“, wo dann auch das Familienfest über die Bühne ging. „Wir haben damit gerechnet, dass das Wetter schlecht wird, deshalb haben wir Zelte aufgestellt“, konnte Schatzl trotz des später wieder einsetzenden Regens viele Gäste begrüßen. „Wir waren überwältigt vom so guten Besuch“, freute er sich. Die ÖVP-Fraktionsmitglieder sorgten für Speis und Trank, die Landjugend übernahm die Kinderbetreuung. Beste Stimmung herrschte bis etwa 20 Uhr.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.