Ennsdorf: K+ startet in den Herbst

Am Wochenende startet das Herbstprogramm des Kulturvereins K+ im Gewäxhaus. Fünf Veranstaltungen stehen bis zum Jahresende auf dem Programm.

Die Herbstsaison eröffnen werden am Freitag, 16. September, um 20 Uhr „Heilbutt & Rosen“ mit ihrem Programm „Wer will mich ... noch?“. Helmuth Vavra und Theresia Haiger werfen dabei einen subtil-satirischen Blick auf die Mitte des Lebens. Vier Tage später, am Dienstag, 20. September, stehen dann die Staatskünstler Florian Scheuba, Thomas Maurer und Robert Palfrader auf der Gewäxhaus-Bühne. Das Trio bekommt bei „Jetzt erst recht, koste es, was es wolle“ Unterstützung von Gerhard Haderer, der erstmals ein Staatskünstler-Programm mit seinen Illustrationen begleiten wird.

