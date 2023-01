Startschuss für Großprojekte in Ennsdorf

Werbung

Die Liste an Projekten, die man in Ennsdorf im neuen Jahr angehen oder umsetzen möchte, ist lang. Mit der Beschlussfassung des Budgetvoranschlages für 2023 wurde nun auch der Startschuss für einige Großprojekte gegeben. So sollen etwa die Gemeindegebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet und der Neubau des Gemeindezentrums in der Amtshausstraße auf Schiene gebracht werden.

Um die Stromkosten zu senken, will man in der Gemeinde künftig mehr auf selbsterzeugten Strom setzen. Grundlage für den Ausbau von Photovoltaikanlagen ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie, die für vier Gemeindegebäude (Gewäxhaus, Bauhof, Volksschule und Kindergarten) erstellt wurde. „Es wurde untersucht, wie groß die Anlagen auf den jeweiligen Gebäuden sein können und was wir dafür, und auch für bauliche Adaptionen, investieren müssten“, erklärt Bürgermeister Daniel Lachmayr. Will man alle Gebäude mit der maximalen möglichen Leistung ausstatten, dann ist laut Studie von Kosten in der Höhe von 600.000 Euro auszugehen. „200.000 Euro haben wir für heuer im Budget. Der Ausschuss muss nun eine Prioritätenregelung machen, mit welchem Gebäude wir anfangen“, ergänzt Lachmayr. Ziel ist es jedenfalls, das Ergebnis der Studie Schritt für Schritt umzusetzen.

Architektenwettbewerb für neues Gemeindezentrum

Das größte Projekt, für das man heuer die Weichen stellen will, ist der Neubau des Amtsgebäudes. Dass bei dem Gebäude aus den 1960er-Jahren Handlungsbedarf besteht, war bereits unter Lachmayrs Vorgänger Alfred Buchberger Thema. Pläne für einen Um- und Zubau existierten bereits, wurden aber wieder verworfen. „Geredet und diskutiert wird darüber schon lange. Es sind immer andere Projekte dazwischen gekommen, die wichtiger waren, aber jetzt sind wir an einem Zeitpunkt angekommen, wo wir was tun müssen“, stellt der Bürgermeister klar. Das Gebäude ist sanierungsbedürftig und für einen Betrieb in den 1990er-Jahren ausgelegt. „Seither haben wir aber tausend Einwohner mehr und einen großen Wirtschaftspark“, erklärt Lachmayr.

Entstehen soll ein Dienstleistungszentrum, in dem das Jugendzentrum ebenso untergebracht ist wie Räumlichkeiten für Vereine oder Eltern-Kind-Runden sowie ein Sitzungssaal und ein bis zwei Gewerbeflächen. Eine Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass sich all diese Wünsche am Standort in der Amtshausstraße umsetzen lassen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund vier Millionen Euro. Wie das Gebäude genau aussehen soll, wird in einem geladenen Architektenwettbewerb eruiert, der heuer ausgeschrieben wird. „Wir suchen die beste Idee, wie man das Gemeindezentrum neu gestalten kann“, erklärt Lachmayr. Umgesetzt werden soll das Projekt dann von einem Totalübernehmer. „Architekt und Totalübernehmer wollen wir heuer finden. Bis die Bagger auffahren, kann es dann schon noch bis zu zwei Jahren dauern“, sagt der Ortschef.

In Angriff genommen werden soll heuer auch die Radwegbrücke über die Autobahn, die für eine sichere Radwegverbindung mit der Nachbargemeinde St. Valentin sorgen soll. In diesem Jahr soll der Weg zur zukünftigen Brücke aufgeschüttet werden, errichtet werden soll sie dann im Jahr 2024. Voraussetzung dafür ist eine Förderung vom Land.

