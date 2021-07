Franz Rogl, Besitzer des Hotels zur Post in St. Valentin, war in jungen Jahren als Commis de Cuisine auf Erkundungsfahrt im Genießerland Österreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Südafrika und als Gast bei Paul Bocuse in Frankreich unterwegs.

Das professionelle Kochen bezeichnet Franz Rogl als Kunst. Als Sohn des Gasthofes Rogl hat er zudem einige gastronomische Erbanlagen der Großmutter und Mutter Annemarie Rogl übernommen. Seine Mutter, die liebste Nichte von Bundeskanzler und Außenminister der Nachkriegszeit, Leopold Figl, war als Promiköchin sehr bekannt.

In den letzten drei Jahren hat Franz Rogl mit einem Zubau und Adaptierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich großzügig in sein Haus investiert und zählt zu den führenden Hotel- und Restaurantbetrieben im Bezirk Amstetten und Enns-Donauwinkel. Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie kam es in seinem Betrieb aber zu einem Engpass bei der Besetzung von Führungskräften. Mit 1. Juli konnte Rogl aber wieder locker durchatmen, weil sein Betrieb wieder an die Normalität des Jahres 2019 voll anschließen konnte. Außerdem bekam der Betrieb durch die gleichzeitige Einstellung von Mike Müller-Reschreiter einen neuen Küchenchef für hohe gastronomische Ansprüche.

„So einen Küchenchef hatte ich noch nie“

Am 1. Juli hatte sich Mike Müller-Reschreiter (43) ganz zufällig bei Franz Rogl vorgestellt. Er sei Koch und suche einen Job als Küchenchef, erklärte er. Das folgende Probekochen bestand Müller-Reschreiter mit Bravour. „So einen Küchenchef hatte ich in meinem Betrieb noch nie“, zeigte sich Franz Rogl begeistert vom neuen Mann.

Groß war dann noch die zusätzliche Überraschung, als der neue Küchenchef über seine bisherige berufliche Tätigkeit Auskunft gab, denn Müller-Reschreiter ist beruflich ein vielseitiger Tausendsassa. Ins Mostviertel kam er der Liebe wegen und will auch seine Geliebte kulinarisch verwöhnen.

Kochen ist nur eine von vielen Künsten

Spricht man mit Mike Müller-Reschreiter muss man sich einmal klar werden, in welche Berufskategorie er eigentlich einzureihen ist. Als Koch, Malkünstler, Sänger, Buchautor oder doch eher in das Revier der schrägen Vögel? Beweisen konnte er schon alle seine Künste. Seine Gerichte sind vielseitig, regional und saisonal von hoher Qualität und am Teller bekommt sie der Gast kunstvoll serviert.

In der bildenden Kunst ist Müller-Reschreiter als Porträtkünstler und Illustrator von Büchern mit hochwertigen Grafiken mit eindrucksvollen Freihandverläufen in Erscheinung getreten. Als Stimmenimitator parodiert er prominente Sänger, wie etwa den erst kürzlich verstorbenen Bill Ramsey, Udo Lindenberg, Peter Maffay, Eric Burdon, Otto Waalkes und viele andere Musiker aus der deutschen Rockszene.

Auch als Textautor tätig

Als Textautor schrieb er einige Bücher: so zum Beispiel eine philosophische Abhandlung der Beatles „NoWhereMan“. Außerdem veröffentlichte der gebürtige Deutsche den Antikriegsroman „17“, in dem der 17-jährige Harry in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges eingezogen wird. Mit seinen beiden Freunden bezieht er einen Stellungsabschnitt irgendwo an der ostdeutschen Front. Müller-Reschreiter schildert hier die Kriegserlebnisse seines Großvaters.

Und es gibt ferner noch zahlreiche Literatur (Biografien, Fotobände, Nachschlagewerke) über Udo Lindenberg. So ist Müller-Reschreiter Autor des Werks „Der Trommler aus Gronau und das legendäre Panikorchester“. In Texten und Bildern werden die wichtigsten Stationen Udo Lindenbergs beschrieben und beleuchtet.

Hierzu diente als Vorlage die Biografie von Wilhelm Karkoska „Steffi Stephan“. Dieses Bilder-Reim-Werk ist das philosophische Gegenstück dazu. Es beschreibt in Versform die Entstehungsgeschichte des Panikorchesters sowie das Leben des Panikrockers aus Gronau bei Münster.

Ob ein solch begabter Intellektueller wirklich einen längeren Verbleib in seinem jetzigen Beruf im ehemaligen größten Dorf Österreichs, das St. Valentin einmal war, anstrebt, ist nicht vorhersehbar. Versprochen hat er es jedenfalls.