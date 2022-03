Viel Musik unter einem Dach in Seitenstetten

Mit der Eröffnung einer gemeinsamen Instrumentenbau-Meisterwerkstätte hat alles begonnen: Zusammen mit ihrem Lebenspartner Lorenz Müller betreibt Karin Kimmeswenger in der Waidhofner Straße jedoch nicht nur diese Werkstätte, in die ein Verkaufsraum eingegliedert ist, sondern seit einigen Jahren auch eine Privat-Musikschule, wobei die beiden Vollblutmusiker qualitativen Instrumentalunterricht für Kinder und Erwachsene anbieten. Beim Landesbewerb „prima la musica“ konnten schon wiederholt ausgezeichnete Erfolg erspielt werden. Die zweifache Mutter hat auch das Studium der Blockflöte als Hauptfach und Violine im Schwerpunkt an der Musikuniversität in Wien abgeschlossen. Kennengelernt haben sich die beiden „kreativen Geister“ schon im Rahmen ihrer Ausbildung zum Instrumentenbau in Hallstatt, Karin ist auf Streich- und Saiteninstrumente spezialisiert, Lorenz hat dann sogar noch eine einjährige Meisterklasse angeschlossen: „Ich durfte damals bei vielen ‚neuen Meistern‘ noch diverse interessante Bautechniken lernen, erst die Meisterprüfung hat mir ja die Eröffnung der Werkstätte mit Handel von Instrumenten, Noten und Zubehör hier am Standort ermöglicht“, blickt der ausgebildete Kindergärtner zurück. Nach früheren Betätigungsfeldern im Gitarren-, aber auch Ausstellungs- und Flugzeugbau ist Müller nun endgültig im Mostviertel sesshaft geworden. Auch er legt großen Wert auf Qualität, sei es beim Neubau, bei Reparaturen oder der Vergabe von (Leih-)Instrumenten, die auch versichert sind. Seine Kunden kommen vorwiegend aus den umliegenden Musikschulen, er selbst ist neben weiteren Lehrkräften in der hauseigenen Musikschule als Gitarrenlehrer tätig.

Auch Werkstattkonzerte im Angebot

Sowohl Karin als auch Lorenz auf seiner chromatischen Schrammelharmonika musizieren gerne auch selbst, so in der neu gegründeten Formation „Müstroiki“ gemeinsam mit zwei befreundeten Streicherinnen aus Neuhofen/Y. alte, kraftvolle Tanzmusik aus europäischen Regionen, neuartig interpretiert. „Wir sind von Musik umgeben in unserem Leben, Musik bedeutet für uns Ausgelassenheit, Arbeit, Entspannung, Ausgleich, Austausch, Kommunikation und Lebensfreude“, meint das Musikerpaar übereinstimmend.

