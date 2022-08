Ansturm auf Schwimmkursen im Haager Bad

Werbung

Über 160.000 Kinder in Österreich können nicht schwimmen. Der Corona-bedingte Ausfall der Schwimmstunden in den Schulen hat diese Entwicklung noch verschärft. Vermutlich mit ein Grund, warum die von Sportstadtrat Martin Stöckler organisierten Schwimmkurse im heurigen Jahr besonders großen Zulauf hatten.

Sportstadtrat Martin Stöckler organisierte die Kurse und war auch selbst als Schwimmlehrer im Einsatz. Foto: privat

Weil die Nachfrage in Haag und den umliegenden Gemeinden so groß war, hat Stöckler im heurigen Sommer mit seinem Team gleich vier Kurse abgehalten. Von vierjährigen Schwimmanfängern bis zu 12-jährigen Fortgeschrittenen nahmen insgesamt mehr als 170 Kinder daran teil und lernten dabei das Schwimmen oder verbesserten ihre Schwimmtechnik. Dazu kamen noch mehr als 20 Kinder beim Schwimm-Ferienprogramm und einige Jugendliche und junge Erwachsene, die notwendige Schwimmprüfungen für ihre weitere Ausbildung absolvierten. „Schon im Frühjahr haben zahlreiche Eltern ihre Kinder für die Schwimmkurse angemeldet und bis in die Ferien ging das so weiter. In umliegenden Freibädern gab es heuer zu wenig Angebote und unsere Schwimmkurse haben sich bis Wallsee und Oberösterreich herumgesprochen.

So ist diese große Anzahl zusammengekommen“, erklärt Stöckler, der auch Hanna Pranzl aus Ternberg als Trainerin im Team hatte. „Sie ist Wettkampfschwimmerin, weiß, worauf es beim Schwimmen ankommt und kann sehr gut mit Kindern umgehen“, erklärt der Sportlehrer, der Pranzl aus seiner Schule in Steyr kennt.

Einen guten Draht zu den Kindern hatten auch die anderen zehn Jugendlichen, die bei den Schwimmkursen mitgeholfen haben und so einen Ferienjob hatten. „Die vielen positiven Rückmeldungen der Eltern bestätigen unseren Weg. Auch nächstes Jahr wird es wieder Schwimmkurse im Haager Bad geben“, verspricht Stöckler schon heute.

