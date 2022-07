St. Valentiner Einkaufsnacht kehrte zurück

Werbung

Corona-bedingt machte die St. Valentiner Einkaufsnacht zwei Jahre Pause. Am vergangenen Donnerstag kehrte sie – traditionell am Tag vor der Zeugnisvergabe – wieder zurück. Prachtwetter lockte viele Besucher in die Hauptstraße, die zur Begegnungszone wurde, wo die Geschäfte bis 21.30 Uhr geöffnet waren. Am Franz-Forster-Platz wurde ein tolles Programm geboten.

Neben dem Shoppen und Bummeln stand auch die Musik im Mittelpunkt. DJ Litzylee legte auf und die Band „JB4“ zog musikalisch durch die Straße. Voll auf ihre Kosten kamen auch die jüngsten Bewohner der Stadt, für die ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt wurde. Der Bogen spannte sich von Hüpfburg und Kletterwand über Basteln bis hin zum Zauberer Merlino. Für Speis und Trank für Jung und Alt war natürlich auch gesorgt.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.