Es dauert nicht mehr lange, bis Stefan Deinhofer aus Seitenstetten seinen Zivildienst im Ausland antritt.

Von Mitte August an wird der 18-Jährige ein Jahr lang nach Bangalore in Indien reisen. „Schon in der Schule habe ich immer wieder von Leuten gehört, die ihren Zivildienst im Ausland absolviert haben. Das hat mich begeistert“, erklärt Deinhofer, der im Ausland neue Erfahrungen sammeln will.

In Indien wird er als Freiwilliger der Organisation „Volontariat bewegt“ in einem Projekt des Salesianerordens Kinder und Jugendliche betreuen, aber auch unterrichten. Derzeit heißt es aber noch letzte Vorbereitungen treffen, wie etwa Impfungen holen, Koffer packen und Visum überprüfen.

Wie groß der Kulturschock sein wird, lässt sich im Vorhinein nicht sagen: „Die Kultur vor Ort wird sicher überwältigend sein. Schon alleine deshalb, weil ich noch nie außerhalb von Europa war. Während des Monsuns soll es scheinbar sehr heiß werden. Durch seine geografische Lage soll es in Bangalore aber zum Glück ein bisschen kühler sein als im übrigen Land. Ich freue mich schon sehr auf Indien “, sagt der Seitenstettner.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Unterstützt wird er bei der Vorbereitung und Organisation durch „Volontariat bewegt“, wo er bereits seit mehreren Monaten von ehemaligen Freiwilligen geschult und unterstützt wird. Die Organisation „Volontariat bewegt“ ist eine Initiative der Trägerorganisationen Jugend eine Welt und Salesianer Don Bosco, die es jungen Menschen ermöglicht, Freiwilligeneinsätze in Lateinamerika, Afrika und Asien zu leisten.

Bei den Bekannten und der Familie von Stefan Deinhofer herrschen gemischte Gefühle: „Meine Freunde waren anfangs sehr überrascht, dass ich nach Indien gehen will, mittlerweile freuen sie sich aber für mich. Mein Vater und meine Mutter machen sich natürlich Sorgen, wenn ihr Bub ein Jahr lang nicht da ist, unterstützen mich aber trotzdem.“

Maturiert hat Stefan am Stiftsgymnasium Seitenstetten, nach dem Auslandsaufenthalt will er ein Studium an der Technischen Universität in Wien beginnen. Für diese Entscheidungen hat er aber noch Zeit, schließlich ist da ja noch das Jahr in Indien. „Ich glaube, dass der Auslandsaufenthalt für mich auch eine Möglichkeit ist, mehr über mich selbst zu erfahren und mich aus einem neuen Blickwinkel zu sehen.“

Seine Erfahrungen wird Stefan Deinhofer für Interessierte regelmäßig auf seinem Blog www.bengablogger.wordpress.com veröffentlichen.