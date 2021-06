Seit als zwei Wochen ist Manuel (22) spurlos verschwunden. Gestern wurde der ein junger Mann wurde in Wallsee in der Nähe des 1. Steyrer Yachtclubs tot aufgefunden. Cobra-Taucher fanden ihn in seinem Auto sitzend unter Wasser am Donau-Altarm, zehn Meter vom Ufer entfernt. Ob es sich dabei um Manuel handelt, muss nun eine Obduktion klären.

„Die Umstände des Todes sind derzeit noch unbekannt und müssen erst abgeklärt werden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen“, heißt es seitens der Landespolizeidirketion. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat die Ermittlungen übernommen. Die Bergung des Fahrzeuges erfolgte durch die Feuerwehr Amstetten in Zusammenarbeit mit den Tauchern des Einsatzkommandos Cobra

Wir hatten berichtet:

