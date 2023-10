Chemiefreie Unkrautbekämpfung auf Haidershofner Friedhöfen

Zu Allerheiligen besuchen viele Haidershofnerinnen und Haidershofner die beiden Gemeindefriedhöfe in Haidershofen und Vestenthal, um ihrer Verstorbenen zu gedenken. Die Friedhofsverwaltung obliegt in Haidershofen der Gemeinde. „Jahr für Jahr schauen wir darauf, dass die Friedhöfe gesäubert und damit ansehnlich für die Bevölkerung sind. Wir haben uns vor Jahren dafür entschieden, dass wir in der Gemeinde keine Unkrautbekämpfungsmittel mehr verwenden. Das ist gut und wichtig, aber auch eine Herausforderung für die Gemeinden. Neben der mechanischen Unkrautbekämpfung gibt es nur wenige Alternativen. Wir sind froh, dass wir mit Markus Sallinger und Masa Stein ein lokales Unternehmen mit einer alternativen Unkrautbekämpfung mit Dampf gefunden haben“, zeigt sich Bürgermeister Michael Strasser glücklich über die ökologische Alternative.

Wasserdampf schädigt auch die Wurzeln

Der Wasserdampf wird durch das heiße Wasser auch in die Wurzel geleitet, damit wird diese geschädigt. Durch die Wurzelschädigung wird eine weitere Bekämpfung stark reduziert, da der Nachwuchs geschwächt wird. Durch die Hitze explodiert das Eiweiß in der Pflanze und es entsteht ein Hitzeschock für die Pflanze. Das Unkraut stirbt dauerhaft ab. Diese biologische Unkrautvernichtung ist 100 Prozent chemiefrei und somit auch gut für die Umwelt.

„Wir sind mit den Ergebnissen der Behandlung sehr zufrieden. In den ersten Jahren mussten wir die Friedhöfe öfter behandeln. Es sterben nicht immer alle Pflanzen sofort ab und diesbezüglich bitten wir auch um Verständnis bei der Bevölkerung, wenn das Ergebnis der Behandlung nicht sofort sichtbar ist. Wir sind froh, eine Alternative zu chemischen Mitteln gefunden zu haben“, erklärt Bürgermeister Strasser.

Gerade zu Allerheiligen will er auch auf die neuen Kerzenautomaten hinweisen. „Sie werden schon jetzt sehr gut angenommen, ein ganz besonderer Dank gilt unseren Bauhofmitarbeitern, die gerade rund um Allerheiligen Enormes leisten, damit unsere Friedhöfe nicht nur von Unkraut befreit, sondern generell sauber gemacht werden“, betont Strasser.