Auf dem richtigen Weg sieht Bürgermeister Johannes Heuras seine Gemeinde in Sachen Finanzen. Er verweist dabei auf einen sinkenden Schuldenstand. Für 2019 hat die Gemeinde einen Voranschlag in Höhe von rund 12,5 Millionen Euro beschlossen. Der größte Brocken im außerordentlichen Haushalt (750.000 Euro) ist natürlich die Wasserleitung am Kürnberg, die schon in Bau ist. Die Gemeinde hat ja ein Abkommen mit den Nachbarkommunen Haidershofen und Behamberg über eine künftige Wasserlieferung geschlossen.

„Aufgrund der diesjährigen Trockenheit werden wir nicht wie ursprünglich geplant eine 75er-Leitung, sondern gleich eine 90er-Leitung verlegen“, berichtet Heuras. Im Dobratal hatten heuer Hausbesitzer Versorgungsprobleme, deren Brunnen bisher immer ausreichend Wasser geliefert hatten. Jetzt steht für sie natürlich auch ein Anschluss an die Gemeindeleitung Netz im Raum. „Wir streben in solchen Fällen an, dass sich mehrere Haushalte zu einer Genossenschaft zusammenschließen und selbst eine Leitung bis zur Anschlussstelle an das öffentliche Netz verlegen. Das ist für sie finanziell auch die günstigste Variante“, sagt Heuras.

Mit Behamberg und Haidershofen führt der Bürgermeister auch schon Sondierungsgespräche, ob es möglich wäre, die bisher garantierte Höchstabnahmemenge von 135 Kubikmetern pro Tag noch zu erhöhen. „Wenn mehr Häuser anschließen wollen als ursprünglich geplant, müssen wir darauf reagieren. Wir wollen natürlich auch die Versorgungssicherheit für Kürnberg langfristig sicherstellen und Reserven haben, um dort weitere Baugründe erschließen zu können“, erklärt Heuras.

Weitere Projekte im Budgetvoranschlag 2019: Für ein neues Fahrzeug der Feuerwehr Kürnberg sind 300.000 Euro vorgesehen, für den Straßenbau 270.000 Euro und für die Abwasserbeseitigung 940.00 Euro. Anstehende Vorhaben sind auch die Sanierung des Kindergartens im Markt, wo vor allem das Dach im Altteil desolat ist. Dafür sind 150.000 Euro reserviert. Auch die Sanierung der Volksschule St. Johann steht an: Ausmalen, Sanitäranlagen erneuern und Ankauf neuer Möbel. Kosten 50.000 Euro.