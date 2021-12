Budget 2022 in Behamberg: Sportanlage ist größter Brocken

Der Voranschlag für 2022 stand bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch im Mittelpunkt. So sieht der Finanzplan der Gemeinde für kommendes Jahr ein Nettoergebnis von 600.500 Euro und ein Haushaltspotenzial von 683.400 Euro vor. Die Summe aus der operativen und investiven Gebarung schließt mit einem Saldo von 240.800 Euro.

Dabei wurden unter anderem Investitionen für die neue Sportanlage in Ramingdorf, die Kosten für den Straßenbau in der Putznsiedlung und die Erneuerung der Wasserleitung in der Putznsiedlung samt Leitungskataster berücksichtigt. Es ergibt sich ein Investitionsvolumen von 1,82 Millionen Euro und eine pro-Kopf-Verschuldung von 1.097 Euro. „Diese Projekte sind Fortführungen von begonnenen, beziehungsweise bereits beschlossenen Vorhaben. So wollen wir im Jahr 2022 die Sportanlage fertigstellen und das geplante Infrastrukturprojekt in der Putznsiedlung umsetzen“, erklärt Bürgermeister Karl Josef Stegh.

Trotz finanzieller Einbußen durch die Corona-Pandemie werden im nächsten Jahr die Körperschaften und Vereine auch weiterhin unterstützt. Daher konnte der Gemeinderat zahlreiche Ansuchen wie etwa der Feuerwehren Behamberg und Wachtberg, der Musikvereine Behamberg und Wachtberg, des Elternvereins der VS Haidershofen, des ASV Raika Behamberg-Haidershofen, des Seniorenbunds und Pensionistenverbands Behamberg sowie des Bienenzuchtvereins Kleinraming positiv gewähren.

Leitungskataster für Wasser- und Kanalanlagen

Um zukünftig für Planungen und Grabungen bestens gerüstet zu sein, wurde die Erstellung eines Leitungskatasters für Wasser- und Kanalanlagen beschlossen. „Dabei werden die Lage, der Bauzustand sowie die hydraulischen Verhältnisse erhoben und in einer Datenbank eingepflegt, um auf Bedarf aufgerufen werden zu können“, informiert Stegh. Beschlossen wurde im Bereich Steinbach auch die Umlegung des Gehweges Wolflehner, der damit besser begehbar wird.

Im Anschluss an die Sitzung wurden noch die ausgeschiedenen Gemeinderäte vor den Vorhang geholt und geehrt. So erhielten Andreas Wimmer, Günther Bachleitner, Lorenz Rottenschlager und Christine Posch das bronzene Verdienstabzeichen für fünf Jahre Gemeinderatstätigkeit. Dania Schachner und Elisabeth Kastner wurden für sechs Jahre ebenfalls mit dem bronzenen Abzeichen der Gemeinde geehrt. Gerhard Leitner konnte das silberne Abzeichen für zehn Jahre Gemeinderat und davon fünf Jahre im Gemeindevorstand entgegennehmen. Josef Grillnberger war 20 Jahre Gemeinderat und wurde deshalb mit dem goldenen Verdienstzeichen geehrt. Besondere Ehre kam dem langjährigen Vizebürgermeister Manfred Zeitlhofer zu. Für 15 Jahre Gemeinderat und davon 12 Jahre als Vizebürgermeister wurde er mit dem Ehrenring der Gemeinde ausgezeichnet.