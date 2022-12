Spielraum für Kindergarten Ernsthofen geplant

Werbung

Ein wichtiges Projekt, dass die Gemeinde 2023 vorantreiben will, ist die Kindergartenerweiterung. Hier gibt es mehrere Optionen. Die Hoffnung ist, dass der auf dem aktuellen Kindergartengrundstück zur Verfügung stehende Platz ausreicht. Ein Plan (siehe Darstellung) sieht die Errichtung zweier Bewegungsräume im Erdgeschoß und zweier Gruppen im Obergeschoß vor (roter Bereich). In den jetzigen Bewegungsraum würde dann die Kleinstkindbetreuung kommen. Insgesamt würden so zwei neue Gruppen zu den drei vorhandenen plus die Kleinstkindbetreuung entstehen.

So oder so ähnlich könnte ein Zubau (roter Bereich) mit seiner Verbindung zum vorhandenen Grundstück aussehen. Foto: Zeichnung: Baumeister Klauser

Eine halbe Million Euro im Budget 2023

„Bei den Gesamtkosten rechnen wir mit 1,6 Millionen Euro, für 2023 sind davon 500.000 Euro vorgesehen. Auch der Spielplatz wird verlegt und muss vergrößert werden“, erteilt Bürgermeister Karl Huber Auskunft.

Für jenen Fall, dass die Grundstücksfläche nicht ausreicht, hat die Gemeinde im Voranschlag für den Kauf des angrenzenden Grundstücks 580.000 Euro reserviert. Für diese 3.000 Quadratmeter wird – sollte die Fläche nicht für den Kindergarten benötigt werden – dann eine andere Nutzungsmöglichkeit entwickelt. Für die Umsetzung werden übrigens auch Mittel des kommunalen Investitionsprogramms herangezogen.

Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Errichtung einer Tribüne am Sportplatz. Hierfür budgetiert die Gemeinde 160.000 Euro.

Weitere wichtige Investitionen: Anschaffung eines Mannschaftsbusses für die Feuerwehr (Kosten 70.000 Euro, davon trägt die Gemeinde 45.000 Euro) und die Errichtung von PV-Anlagen auf Volksschule und Bauhof (jeweils 30.000 Euro) und auf der Brunnenpumpe (70.000 Euro). „Es gab vor Kurzem auch eine Gebarungseinschau des Landes Niederösterreich. Man hat uns bescheinigt, dass wir uns all diese Projekte auch leisten können“, berichtet Huber. Er rechnet auch damit, dass sich die Einnahmen aus den Ertragsanteilen und den Kommunalsteuern erhöhen. Auf der Gegenseite ist man aufgrund der erhöhten Zinsaufwände mit einer Mehrbelastung von 42.000 Euro für die aufgenommenen Darlehen konfrontiert. „Dafür treffen uns die höheren Energiekosten noch nicht allzu stark, weil wir entsprechende Verträge haben. Wir rechnen aber mit einer Verdreifachung“, ergänzt der Ortschef.

