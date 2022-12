Wolfsbach plant Jubiläumsjahr 2023

Werbung

Die Herausgabe eines umfassenden Buchwerkes über die Geschichte Wolfsbachs – großteils verfasst von Pater Jacobus Tisch – und die Schaffung eines Vitus-Brunnens am Marktplatz durch den in Wolfsbach ansässigen Künstler Johannes Domenig sind schon in die Phase der konkreten Umsetzung getreten. Am Montag der Vorwoche haben sich nun die Verantwortungsträger von Vereinen, Körperschaften und Institutionen zu einer Besprechung im Gemeindesaal eingefunden, um alle die Veranstaltungen betreffenden Detailplanungen bezüglich „1.200 Jahre Wolfsbach“ aufeinander abzustimmen.

Nachdem Bürgermeister Josef Unterberger in seinen einführenden Worten auf die den Vereinen seitens der Gemeinde bereitgestellte Infrastruktur von Zelten über Sesseln, Bühne und Leinwand verwies, galt es den Ablauf des Festjahres festzulegen, das mit dem Silvestertreff ab 22 Uhr bei der Dorfkapelle mit Meditation, Musik, humorvollen Vorträgen und dem mitternächtlichen Anstoßen seine offizielle Eröffnung erfahren soll.

Schon am 15. März wird der ehemalige Wolfsbacher Pfarrer Pater Jacobus Tisch sein über Pfarre und Gemeinde verfasstes Buch vorstellen, ehe am 15. Mai eine von der Marktgemeinde mitfinanzierte Fahrt zur Mutterkirche nach Passau folgt. Schon davor aber wird am 22. April anlässlich „20 Jahre Dorfkapelle“ eine geführte Wanderung am Meditationsweg angeboten. Am 30. April findet in Wolfsbach der Bezirksjägertag statt. Das inzwischen schon traditionelle Mostviertler Gstanzlsingen mit den besten Gruppen dieses Genres aus Bayern und dem Innviertel wird am 5. Mai, diesmal in der Stocksporthalle durchgeführt.

Kranzlsingen, Markt- und Jubiläumsfest

Am 4. Juni heißt es dann „Wolfsbach singt“, wenn der Männergesangsverein ein Jubiläums-Kranzlsingen veranstaltet. „Wir feiern 100 Jahre Gesangsverein, da gilt es, gemeinsam mit Gastchören einen besonderen musikalischen Akzent zu setzen“, weiß Obmann Johann Schörkhuber zu berichten. Am Vorabend des großen Jubiläumsfestes am 25. Juni wird schon zum Marktfest geladen, der Sonntag bildet dann den eigentlichen Höhepunkt mit Festgottesdienst, der von Bischof Alois Schwarz zelebriert wird, Festakt und Brunnenenthüllung. Das Hauptbezirkstreffen des Kameradschaftsbundes wird am 2. Juli in Wolfsbach abgehalten, ebenso eine Angelobung von Rekruten des Bundesheeres am 6. Oktober.

In der zweiten Jahreshälfte ist am 26. August auf den Gesundheitstag unter dem Motto „Gesunde Wurzeln“ zu verweisen, am 9. September wird unter der Gesamtleitung von Alois Aichberger und Michael Wagner ein großes Chorprojekt mit den Kirchenchören aus Aschbach, Wolfsbach und Krenstetten in der dortigen Wallfahrtskirche mit einem Konzert abgeschlossen. „Mit der Präsentation des das gesamte Jubiläumsjahr umspannenden Fotowettbewerbes soll unser Festjahr am 19. November in Verbindung mit dem Vorführen historischer Filmaufnahmen seinen Abschluss finden, wenngleich wir das Jubiläum erst wieder mit dem Silvestertreff 2023/24 verabschieden wollen“, lässt Festkoordinator und Kulturvereinsobmann Alois Schmidbauer wissen.

