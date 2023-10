Der Karneval kehrt zurück in die Stadt Haag

Lustig wird es wieder im kommenden Jahr. Denn Anfang Februar stehen an fünf Terminen wieder Karnevalssitzungen auf dem Programm (siehe weiter unten).

Die Rückkehr des Karnevals, der 2016 zuletzt stattfand, ist möglich, da sich im Frühjahr des heurigen Jahres mehrere Personen zusammenschlossen. Reinhard Stöckler, Christoph Buber, Klaus Berger, Silke Kargl, Gerhard Stubauer und Lisa Dieminger gründeten als Vorstandsmitglieder den neuen Karnevalsverein Haag.

Kabarett, Garde, Tanz und Big-Band-Musik

„Es ist wieder an der Zeit, die gute Tradition, aber mit neuem Elan, wieder zu beleben. Der neue Verein, bei dem neben einigen jüngeren Schauspielern aber auch viele ,altgediente' frühere Akteure mitwirken, versucht, ein neues Programm auf die Beine zu stellen. Es ist eine abwechslungsreiche Show von Kabarett über Garde und Tanz bis hin zu Big-Band Musik mit Gesangseinlagen geplant. Es soll wieder ein unterhaltsames Programm im Fasching geben“, blickt Obmann Reinhard Stöckler voraus.

Das Team besteht aus 12 Garde-Damen, 6 Kabarett-Gruppen und einem Big-Band-Ensemble mit einigen tollen Sängerinnen und Sängern. Ewald Huber stellte bereits ein Big-Band-Ensemble zusammen, vorwiegend aus Mitgliedern der Stadtkapelle Haag. Die Kabarett-Gruppen bestehen aus zwei bis sechs Peronen, je nach Stück. Daneben gibt es noch den sechsköpfigen Vorstand als Organisationsteam, wobei Reinhard Stöckler (Obmann) und Klaus Berger (Schriftführer) auch aktiv mitspielen werden.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Derzeit werden die Texte für die Kabarett-Stücke konzipiert und überarbeitet. „Das Big-Band-Ensemble und die Garde-Damen haben vor wenigen Tagen auch zu proben begonnen. Es wurde eine eigene Tanzlehrerin engagiert, um für einige Tanz- und Gesangsstücke eine passende Choreographie einzustudieren“, verrät Stöckler.

In Kürze sollen dann die Teamproben beginnen, um die Pointen und Schmähs auszuloten und Abläufe zu festigen. Das Bühnenbild und die Kostüme werden ebenfalls in den nächsten Wochen finalisiert. Die gemeinsamen Proben starten dann im Dezember.

Geeignet ist der Karneval für Jung und Alt ab 16 Jahren. „Für alle, die herzhaft lachen wollen, Show, Musik und Tanz genießen wollen oder einfach ein paar schöne Stunden im Fasching genießen wollen“, weiß Stöckler. Das Programm besteht übrigens aus zumindest sechs Kabarett-Nummern, vier Show-Tanz-Nummern (Gesang und Garde) und einigen Big-Band-Stücken sowie zur Erföffnung der beiden Teile jeweils aus einer Garde-Parade beziehungsweise dem berühmte Can-Can-Tanz.

Fix mit dabei sind Franz Aigner und Franz Dornmayr als „Slimmi und Chilly im Altersheim", Reinhard Stöckler und Gerhard Maiß mit einer speziellen „Pfarrer-Nummer" sowie der frühere Leiter und Chef des Karnevals, Josef Losbichler, als humorvoller Moderator. Vor allem sollen regionale und allgemein bekannte Themen „närrisch" beleuchtet werden.



Spieltermine

Gespielt wird jeweils in der Mostviertelhalle Haag. Veranstaltungsbeginn ist 20 Uhr, doch bereits ab 19.45 Uhr wird die Big Band für musikalische Einstimmung sorgen.



Spieltermine:

Freitag, 2. Februar

Samstag, 3. Februar

Donnerstag, 8. Februar

Freitag, 9. Februar

Samstag, 10. Februar (Faschingssamstag)

Kartenverkauf

Der Kartenverkauf wird am Samstag, 25. November, von 8 bis 14 Uhr im Büro der Mostviertelhalle Haag starten. An diesem Tag werden Karten nur tischweise (6 oder 12 Plätze) vergeben.

Ab Montag, 27. November, ist der Kartenkauf (tischweise oder einzeln) auch im Theaterbüro am Hauptplatz zu den Geschäftszeiten oder online über unsere Homepage möglich. Diese lautet: www.karneval-haag.at. Am Samstag, 2. Dezember, wird es dann in der Mostviertelhalle noch eine weitere Möglichkeit von 8 bis 14 Uhr geben, um Karten zu erwerben.

Eine Vorstellung dauert rund 4 Stunden (mit einer kurzen, 20 minütigen Pause). Weitere Infos gibt es unter www.karneval-haag.at.