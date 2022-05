Ennsdorf: Gelbe Säcke aus dem Automaten

Werbung

13 Gelbe Säcke umfasst die Grundausstattung, die die Bürger am Jahresbeginn erhalten. Kommt man damit nicht aus, kann man sich am Gemeindeamt gratis weitere Säcke holen. Was aber tun, wenn die Gelben Säcke gerade am Wochenende ausgehen? „Dann landet alles im Restmüll“, erklärt Reinhold Auer, Vorsitzender des Umwelt-, Klimaschutz und Ortsbildausschusses, warum man sich für die Aufstellung eines „Sackomaten“ stark machte.

Dabei handelt es sich um ausrangierte Getränkeautomaten, die vom GDA Amstetten finanziert und von der Gemeinde befüllt werden. Sie sind 24 Stunden und 365 Tage im Jahr frei zugänglich und nutzbar. „Die Kosten für Strom und Unterstand zahlt die Gemeinde“, erklärt Auer. Da der „Sackomat“ bei der Bushaltestelle in der Wiener Straße neben dem Eierautomaten der Familie Schedlberger platziert wurde, war keine eigene Einhausung notwendig. „Wir hatten keine Kosten für den Hüttenbau. Dafür sind wir Familie Schedlberger sehr dankbar“, betont Auer.

Er sieht den „Sackomaten“ als zusätzliches Service für die Ennsdorfer Bürger. Gegen eine Servicegebühr von zwei Euro, die bar zu bezahlen sind, erhält man beim „Sackomaten“ eine Rolle mit sechs Gelben Säcken. „Es sind schon welche heruntergedrückt worden“, freut sich Auer, dass das Angebot bereits angenommen wird.

