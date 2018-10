Seit dem 1. Jänner 2000 ist St. Valentin eine Klimabündnisgemeinde und hat sich als solche verpflichtet, einen wesentlichen Beitrag zu leisten, um Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Abfall zu vermeiden, sollte hier selbstverständlich sein. Diese Verpflichtung nimmt man in St. Valentin sehr ernst, was in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag in einer einstimmig beschlossenen Resolution zur Vermeidung von Einweg-Plastik in der Stadt gipfelte.

„Wir sind die Politik, die direkt bei den Menschen ist. Wenn es uns gelingt, das Bewusstsein zu ändern, dann kann im Kleinen etwas passieren“, erklärt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ), die die Idee für die Resolution hatte. Weltweit steigt die Verschmutzung durch Kunststoff, was in naher Zukunft zu massiven Problemen führen wird. St. Valentin möchte deshalb einen neuen Weg gehen und zahlreiche Maßnahmen setzen, die diesem Trend entgegenwirken.

„Durch die Umstellung der Plastiksammlung auf den Gelben Sack sieht jetzt jeder zu Hause, wie viel da eigentlich anfällt.“Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr zur Plastik-Problematik

Wichtige Schritte werden die Vermeidung von Plastiksackerln und Einweg-Kunststoffprodukten – auch bei den zahlreichen Festen in der Stadt – sein. Mit der ersten konkreten Maßnahme richtet man sich aber an alle Betriebe und Handelsketten.

„Wir werden sie anschreiben und informieren, dass sich St. Valentin zur Vermeidung von Einweg-Plastik bekennt und sie bitten, den Weg mit uns zu gehen und künftig darauf zu verzichten. Wir werden sehen, welche Antworten wir bekommen“, ist die Stadtchefin gespannt auf die Reaktionen der Unternehmen. Sollten sie nicht mitspielen, dann ließe sich auch seitens der Bevölkerung Druck ausüben, indem die Konsumenten die Plastikverpackung einfach in den Geschäften lassen. „Wenn das mehr machen, dann würde das auch auffallen“, ist Suchan-Mayr überzeugt.

