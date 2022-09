Neuer Pfarrer in Ertl

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit 1. September gehört Ertl gemeinsam mit den Gemeinden St. Peter/Au, Weistrach und Kürnberg zu einem Pfarrverband unter der Leitung von Moderator Krystian Lubinski.

Der 46-Jährige ist gebürtiger Pole – seine Heimatstadt Jaworzno liegt in Schlesien, zwischen Kattowitz und Krakau. Nach dem philosophisch-theologischen Studium in Lublin und Krakau wurde Lubinski am 4. Mai 2002 zum Priester geweiht und leistete bereits von 2003 bis 2005 Seelsorgedienst in der Diözese St. Pölten, nämlich in St. Valentin und Waidhofen an der Thaya. Nach mehreren Jahren in seiner Heimat entschied sich der musikalische Geistliche – Lubinski spielt Klarinette, Ziehharmonika und Orgel – 2017, wieder nach Niederösterreich zu kommen.

Kaplan Henry Uchechukwu Igbokwe feierte bereits einen Gottesdienst in Ertl. Foto: Foto Pfarre

Zuletzt war er im Waldviertel in den Pfarren Grainbrunn, Großreinprechts und Sallingberg tätig, ehe ihn Bischof Alois Schwarz als Moderator für den neuen Mostviertler Pfarrverband berief. Bei dieser Aufgabe steht Lubinski ein Team mit Kaplan Henry Uchechukwu Igbokwe, Diakon Wolfgang Tüchler (Pater Andreas im Stift Seitenstetten) und Diakon Josef Muhr zur Seite, sowie die pensionierten Pfarrer Anton Högl und Anton Schuh.

Kaplan Henry wurde 1991 im östlichen Teil Nigerias geboren. Durch österreichische Freunde kam der Kontakt mit der Diözese St. Pölten zustande und Henry 2016 nach Österreich. m Samstag, 3. September, feierte Kaplan Henry seine erste Vorabendmesse in Ertl; am Sonntag, 4. September, zelebrierte Moderator Lubinski seine Einstandsmesse in der Ertler Pfarrkirche.

