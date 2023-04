Die Faszination der Bergwelt

Manfred Hiebl, ein gebürtiger Haidershofner, ist staatlich geprüfter Berg- und Skiführer, Canyonguide, Skilehrer, Höhlenführer, Bergretter und zertifizierter Hochseiltrainer in Windischgarsten. Am 2. Mai nimmt er ab 19.30 Uhr alle Interessierten in einem informativen Vortrag im Gasthaus Rohrauer mit nach Peru und Bolivien.

Zu Beginn werden einige Bauwerke der Inkas gezeigt ehe die Reise zum Titikakasee auf 4.000 Metern, dem höchstgelegenen See auf dem Schiffe fahren, weitergeht. Es folgen Bilder der Besteigung des Pico Austria (5.340 Meter). In einer kurzen Erholungsphase in La Paz steht eine Stadtbesichtigung auf dem Programm, wo man mit Gondeln aus Österreich über die Dächer der Millionenstadt schwebt. Abschluss und Höhepunkt ist die Besteigung des 6.052 Meter hohen Acotango, eines erloschenen Vulkans. „Aus dem Nachbarvulkan steigt noch leichter Rauch aus dem Krater. Ein seltsamer Anblick, wenn aus einem schneebedeckten Berg Rauch aufsteigt“, erklärt Hiebl.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.