In Seitensetten wird seit geraumer Zeit über Maßnahmen zur Belebung des Ortskerns diskutiert. SP-PS-Chef Alois Schlager hatte dazu am Dienstag der Vorwoche den Ortschef von Böheimkirchen, Johann Hell, ins Gasthaus Wieser zum Erfahrungsaustausch eingeladen. Mit dabei waren auch Bürgermeister Johann Spreitzer (VP), Vizebürgermesiter Franz Tramberger (VP) sowie einige Gemeinderäte.

Bürgermeister Hell berichtet darüber, wie es in seiner Gemeinde gelungen ist, dem Ortskern neues Leben einzuhauchen. 2012 wurde in Böheimkirchen ein großes Fachmarktzentrum, nur 300 Meter vom Ortskern entfernt, errichtet. Das hatte zur Folge, dass viele Betriebe dorthin übersiedelten und es zu Leerständen im Zentrum kam. „ Wir haben uns daraufhin von Experten beraten lassen und schließlich im Jahr 2015 eine Projektarbeit mit Studenten der New Design University (NDU) in St. Pölten gestartet“, berichtete Hell. Diese sprachen mit den Bewohnern im Ortskern und erstellten eine Plus- und Minus Liste. Zahlreiche Ideen wurden geboren, wie etwa moderne Sitzmöglichkeiten im Zentrum zu schaffen oder auch die Arkaden zu öffnen und die Geschäftsfronten einladender zu machen.

Ortskern innerhalb zweier Jahre belebt

Hell war zudem mit einem Stadtmarketingexperten in anderen Städten wie Bozen oder Meran unterwegs, um sich Inputs zu holen. Mit Erfolg. Tatsächlich gelang es, innerhalb von nur zwei Jahren den Ortskern wieder zu füllen. „Es war eine tolle Erfahrung zu sehen, wie man ein Zentrum erfolgreich beleben kann und was alleine die richtige Beleuchtung bewirkt“, berichtete Hell begeistert. Im Anschluss an den Vortrag wurde in Seitenstetten diskutiert.

Michael Beinl erkundigte sich, nach der von Helm angesprochene Verdichtung des Zentrums, worauf dieser als Beispiel die Öffnung von Innenhöfen nannte. Gemeinderat Martin Michlmayr wollte wissen, wie die Gemeinde Böheimkirchen gastronomisch aufgestellt ist. Gesprochen wurde auch über die Frequenzbringer im Zentrum, wie den Wochenmarkt ein Blumengeschäft und eine Konditorei.

Alois Schlager war mit der Veranstaltung zufrieden. „Wir haben viele Anregungen erhalten. Wir müssen Räume besser nutzen, um mehr Leben im Ortskern zu haben. Es geht um klare freundliche fußläufige Verbindungen im Ort und zum Zentrum hin. Es geht um ein Wohlfühlen beim Aufenthalt im öffentlichen Raum. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann werden wir Bürger motivieren, auch im Privatbereich bei der Gestaltung des Zentrums aktiv mitzumachen.“