St. Valentiner Adventmarkt mit Kunstschnee

Zwei Jahre musste der St. Valentiner Christkindlmarkt Corona-bedingt pausieren. Am vergangenen Samstag kehrte er in voller Pracht zurück und wurde zur Erfolgsgeschichte. Fünf Sterne auf der Werbeaussendung für den Markt ließen vermuten, dass die Kulinarik an diesem Tag im Fokus stehen wird und von besonderer Finesse geprägt sein wird. Und so war es auch.

Das Gebäude des Stadtamtes erstrahlte in kräftigem Rot und auch der untere Stadtplatz erhielt einen vorweihnachtlichen Aufputz. Der Hauptplatz war Standort von festlich geschmückten Weihnachtstandln der einheimischen Vereine. Schwerpunkt waren diesmal die Kulinarik und die dazu passenden Getränke. Den Vogel abgeschossen hatte diesmal der Amateurverein der Funker aus Erla. Sie hatten insgesamt acht Essensschmankerl im Angebot. Und weil in den Augen der Funker ein Weihnachtsmarkt im Freien ohne Schnee kein Flair vermittelt, ließen sie im Stundentakt Kunstschnee vom Himmel fallen. FPÖ-Obmann Hannes Lugmayr, Sohn des gleichnamigen Mostheurigen aus Strengberg, konnte mit einem speziellen „Gourmetbrot“ sogar SPÖ-Politiker mehrmals als Gäste willkommen heißen.

