Musikverein-Herbstkonzert: Von klassisch bis modern

Der Musikverein Wachtberg veranstaltete am Samstag nach mehrjähriger Pause das traditionelle Herbstkonzert in der Mehrzweckhalle. Obmann Martin Riesenhuber konnte in der bis auf den letzten Platz besetzten Halle auch viele Ehrengäste begrüßen.

Unter der Leitung von Kapellmeister Florian Bürstmayr wurde ein abwechslungsreiches Programm mit Stücken von klassisch bis modern geboten. Wie auch schon in den letzten Jahren führten die Musiker selbst wieder durch das Programm und sorgten für manch lustige Überraschung. Somit war für einen unterhaltsamen Abend gesorgt. Eine tolle Einlage brachte die Wachtberger „Wirtshausmusi“ mit Gstanzln, in denen teilweise wahre Begebenheiten versteckt waren.

Ein Schwerpunkt des musikalischen Abends war auch den vielen Ehrungen und Auszeichnungen gewidmet. So wurden sowohl Jungmusiker als auch aktive Musiker für die Absolvierung von Leistungsabzeichen vor den Vorhang geholt. NÖBV-Bezirksobmann Harald Weidinger überreichte verdienten Musikern Ehrennadeln in Bronze, Silber und Gold. Eine besondere Ehre wurde Karl Bürstmayr zuteil. Der Kapellmeister a.D. erhielt von der Gemeinde die Ehrennadel in Gold für seine langjährige Tätigkeit als Kapellmeister, als Musikschullehrer und Jungmusikerausbildner.

